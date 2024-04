Ataque a tiros em festa deixa pelo menos dois mortos em Memphis

Duas pessoas morreram e seis ficaram feridas em um ataque a tiros no sábado durante uma festa na cidade de Memphis, nos Estados Unidos, informou a polícia.

Duas pessoas foram encontradas mortas no local e um dos seis feridos "está em estado grave" em um hospital local, disse a polícia de Memphis na rede social X.

O tiroteio ocorreu em uma festa não autorizada com entre 200 e 300 pessoas perto do parque Orange Mound, no sul do estado do Tennessee, segundo a polícia.

A violência armada é comum nos Estados Unidos, um país onde há mais armas do que pessoas.

As tentativas de limitar os direitos às armas enfrentam forte resistência política no país.

Os Estados Unidos registaram 120 ataques a tiros em massa neste ano, segundo a ONG Gun Violence Archive, que define um ataque em massa como aquele que deixa pelo menos quatro pessoas mortas ou feridas.

No ano passado, os Estados Unidos registaram 656 ataques ou massacres deste tipo.