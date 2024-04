Morre homem que se incendiou em frente de tribunal nos EUA

ROMA, 20 ABR (ANSA) - O homem que se incendiou em frente ao tribunal de Nova York, onde está em andamento o julgamento do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Maxwell Azzarello, de 37 anos, encharcou-se com um líquido inflamável e ateou fogo em si mesmo depois de espalhar alguns panfletos que havia escrito com teorias conspiracionistas.

Após ser "engolido" pelas chamas por alguns momentos, o homem foi levado rapidamente para um hospital em Nova York, mas suas condições eram críticas.

As autoridades locais afirmaram que Azzarello era um "conspiracionista", mas não detalhou os motivos que o levaram a tomar essa atitude.

Em uma mensagem nas redes sociais, o homem mencionava um "golpe apocalíptico fascista" que estaria ocorrendo no país. As forças de ordem ainda garantiram que ele não tinha como alvo Trump ou outra personalidade no tribunal. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.