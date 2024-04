Homem vai para UTI após tirar siso em faculdade da Unesp: 'Gritava de dor'

Do UOL, em São Paulo

Um homem de 35 anos ficou internado na UTI da Santa Casa de Araraquara (SP) depois de extrair três dentes do siso na Faculdade de Odontologia da Unesp. Ele recebeu alta na sexta-feira (19).

O que aconteceu

Ângelo Barboza de Oliveira passou por uma cirurgia de extração de três dentes do siso na universidade no dia 8 de abril. Em entrevista à EPTV, ele contou que estranhou o nervosismo da estudante que fazia a cirurgia.

Ela estava muito nervosa, muito tensa. Ela foi tentar arrancar os dois primeiros dentes de cima e estava tendo muita dificuldade. Não conseguia pegar o alicate, não conseguia enxergar. Ângelo Barboza à EPTV

O ajudante de carga e descarga contou que os professores tiveram de ajudá-la na cirurgia. Depois, a estudante extraiu o terceiro dente sozinha, ainda com dificuldade.

No entanto, ele começou a sentir muitas dores, que foram piorando ao longo da semana. Com ajuda da esposa Andréia Camila de Souza Barboza, os dois resolveram voltar à Unesp para pedir ajuda.

O professor tentou abrir para minha boca, mas não conseguia. Eu gritava de dor. Ângelo Barboza à EPTV

Ângelo foi encaminhado ao pronto atendimento e transferido para Santa Casa com infecção grave. Após quatro dias internado na UTI, ele recebeu alta nesta sexta e se recupera em casa.

O UOL tentou contato com a Unesp, mas não teve retorno até o momento. À EPTV, a direção da Faculdade de Odontologia informou que está acompanhando o caso e que "todos os docentes do programa de residência em cirurgia e traumatologia buco maxilo facial da faculdade são responsáveis pela internação e pelo tratamento do paciente"

Um boletim de ocorrência foi registrado e o casal pretende entrar com uma ação contra a universidade.

Há um ano, uma jovem de 18 anos morreu depois de complicações causadas pela extração do dente do siso, em Sorocaba (SP). O caso de Isadora Albanese ganhou repercussão na internet, depois que sua mãe, Grasiela, fez uma página no Instagram para falar sobre o tema.