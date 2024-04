Erdogan se encontra com chefe do Hamas na Turquia e discute esforços para paz regional

ISTAMBUL (Reuters) - O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, conversou neste sábado com o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em Istambul, sobre os esforços para entregar ajuda humanitária na Faixa de Gaza e como obter uma paz justa e duradoura na região, informou o seu gabinete.

Foi o primeiro encontro entre Erdogan e uma delegação do Hamas chefiada por Haniyeh desde que Israel iniciou sua ofensiva militar na Faixa de Gaza.

“Foram discutidos problemas relacionados aos ataques de Israel nas terras da Palestina, particularmente Gaza, esforços para uma entrega adequada e ininterrupta de ajuda humanitária a Gaza e um processo de paz justo e duradouro na região”, informou a Presidência turca em comunicado.

A visita ocorreu em meio a uma escalada nas tensões regionais depois do ataque de Israel contra o Irã, nesta semana. “Erdogan salientou que Israel não deve tomar vantagem dos acontecimentos (entre iranianos e israelenses) e que são importantes os esforços que tragam a atenção de volta à Faixa de Gaza”, acrescentou o comunicado.

Membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), a Turquia criticou a ofensiva de Israel na Faixa de Gaza, ocorrida após os ataques de 7 de outubro do Hamas contra Israel, e pediu um cessar-fogo imediato. Erdogan chamou o Hamas de “movimento por libertação” e criticou o Ocidente pelo que chamou de apoio incondicional a Israel. Ancara também impôs restrições comerciais a Israel.

(Por Huseyin Hayatsever)