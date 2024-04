Acidente envolvendo caminhões deixa dois mortos em estrada em Goiás

Do UOL, em São Paulo

Um acidente envolvendo dois caminhões deixou dois mortos neste sábado (20) próximo de Alvorada no Norte (GO). O caso aconteceu na BR-020, estrada que liga Brasília a Salvador.

O que aconteceu

O acidente aconteceu com dois caminhões, um deles cegonha. Os bombeiros da cidade de Posse (GO) foram ao local e afirmam que duas pessoas que estavam em um caminhão cegonha ficaram presas nas ferragens e morreram.

Ainda não há informações sobre a causa do acidente. No momento, os bombeiros atuam para retirar as vítimas das ferragens. Os corpos serão entregues às autoridades policiais.

A PRF também está no local do acidente.