Oração para Santo Expedito: como rezar para o santo das causas urgentes

Hoje (19) é comemorado o dia de Santo Expedito, designado pelos fiéis como o santo das causas urgentes.

Esta cultuada figura dos cristãos teria sido um militar romano do século 4, comandante da 12ª Legião, conhecida como "Fulminante" da região de Melitene, atual região da Armênia.

Santo Expedito ficou marcado por duas lendas na história. A primeira remonta um final trágico para o chefe militar; por ser cristão, ele teria sido perseguido pelo Imperador romano Diocleciano, martirizado e decapitado com a espada por recusar-se a adorar os deuses pagãos.

O nome popular do santo heroico é explicado na segunda lenda. Tentado por um demônio em forma de corvo que gritava "amanhã, amanhã" para adiar a sua conversão, Santo Expedito teria mostrado sua prontidão e bravura, respondendo "hoje, hoje" à figura maligna.

Orações para o santo das causas urgentes:

"Senhor, tende piedade de mim. Jesus Cristo, tende piedade de mim.

Senhor, tende piedade de mim. Jesus Cristo, nos ouça. Jesus Cristo, nos escute.

Pai celestial, que sois Deus, tende piedade de mim. Deus, Espírito Santo, tende piedade de mim.

Santa Maria, Rainha dos Mártires, rogai por mim.

Santo Expedito, fiel até a morte, rogai por mim.

Santo Expedito, que tudo perdeu para ganhar a Jesus, rogai por mim.

Santo Expedito, que foste atormentado, rogai por mim.

Santo Expedito, que pereceste gloriosamente pela espada, rogai por mim.

Santo Expedito, que recebeste do Senhor a Coroa de Justiça que é prometida aos que O amam, rogai por mim.

Santo Expedito, ajudante daqueles que lhe pedem coisas, rogai por mim.

Santo Expedito, patrono da juventude, rogai por mim.

Santo Expedito, auxílio dos estudantes, rogai por mim.

Santo Expedito, modelo de soldado, rogai por mim.

Santo Expedito, protetor dos viajantes, rogai por mim.

Santo Expedito, salvador dos enfermos, rogai por mim.

Santo Expedito, consolador dos aflitos, rogai por mim.

Santo Expedito, apoiador fiel dos que se apegam em vós, rogai por mim.

Santo Expedito eu te suplico, não deixe para amanhã o que podes fazer hoje, vem em meu auxílio.

Jesus, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, perdoe-me, Senhor.

Jesus, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, escute-me, Senhor.

Jesus, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de mim, Senhor.

Jesus, escute-me.

Jesus, escute minha oração. Que minha voz chegue a ti, Senhor."

—————————————————-

"Oh! Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes,

intercede por mim junto a Nosso Senhor Jesus Cristo,

para que venha em meu socorro nesta hora de aflição e desesperança.

Meu Santo Expedito, tu que és o Santo guerreiro;

tu que és o Santo dos aflitos e desamparados;

tu que és o Santo dos desempregados;

tu que és o Santo das causas urgentes,

protege-me, ajuda-me,

concedendo-me força, coragem e serenidade.

Atende meu pedido! (Fazer o pedido)

Meu Santo Expedito ajudai-me a superar estas horas difíceis,

protegendo-me de todos os que possam me prejudicar,

protegendo minha família, atende meu pedido com urgência,

devolvendo-me a paz e a tranquilidade.

Meu Santo Expedito!

Estarei agradecido pelo resto de minha vida

e propagarei teu nome a todos os que tiverem fé.

Amém!"

———————————————

"Santo Expedito, que pela disposição da Divina Misericórdia fostes escolhido para nos obter pronto e eficaz auxílio na extrema necessidade, dignai-vos volver um olhar sobre os que vem implorar o Vosso socorro com plena confiança em vossa bondade.

Intercedei, grande Santo, por nós, protegei-nos junto ao Trono do Altíssimo e de Maria Santíssima, obtendo-me o necessário auxílio para conseguir minha eterna salvação e a graça especial (pedir a graça desejada) se Deus quiser conceder-me.

Eu reconheço que sou indigno de Seus favores pelas ofensas que tenho feito à Divina Majestade, mas agora choro e detesto-as com todo meu coração, e espero o perdão de Sua infinita misericórdia, pela intercessão de Maria e com o Vosso patrocínio.

Como prova de minha gratidão, pela graça que imploro, vos prometo, (fazer a promessa)."

—————————————————

"Meu Santo Expedito das Causas Justas e Urgentes,

Socorrei- me nesta Hora de Aflição e Desespero,

intercedei por mim junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Vós que sois um Santo Guerreiro.

Vós que sois o Santo dos Aflitos.

Vós que sois o Santo dos Desesperados,

Vós que sois o Santo das Causas Urgentes,

Protegei-me, Ajudai-me, Dai-me Força, Coragem e Serenidade.

Atendei ao meu pedido (pedir a graça desejada).

Ajudai-me a superar estas Horas Difíceis,

Protegei-me de todos que possam me prejudicar,

Protegei a Minha Família, atendei ao meu pedido com urgência.

Devolvei-me a Paz e a Tranqüilidade.

Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que tem fé.

Santo Expedito, rogai por nós.

Amém."