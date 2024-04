Explosões atribuídas a Israel atingem Irã na madrugada; Teerã diz ter abatido drones

Várias explosões foram registradas nesta sexta-feira (19) no centro do Irã, detonações que os Estados Unidos atribuem a um ataque israelense, em retaliação aos envios de drones e mísseis contra Israel no fim de semana passado. Teerã afirma ter abatido drones sobre o seu território.

Até o momento, Tel Aviv não se pronunciou sobre o assunto. Teerã relatou três explosões perto de uma base militar em Qahjavarestan, uma cidade localizada entre Isfahan e seu aeroporto, no centro do país, segundo a agência oficial Fars. As explosões coincidiram com o 85º aniversário do líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei.

Drones foram abatidos, mas não houve nenhum ataque com mísseis "até agora", disseram as autoridades iranianas. As instalações nucleares baseadas na região de Isfahan são "totalmente seguras", afirmou a agência Tasnim, uma informação confirmada pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) nesta manhã.

"Não houve danos" às instalações nucleares após as explosões relatadas na sexta-feira no centro do Irã, disse a agência, com sede em Viena, na Áustria. Pela rede social X, a AIEA "apela a todos extrema contenção e reitera que nenhuma instalação nuclear deverá ser alvo de ataques durante conflitos militares".

O Irã ativou a sua defesa aérea em várias províncias, mas "não foram relatados danos ou explosões em grande escala", afirmou a agência oficial Irna, com base em informações divulgadas pelos seus jornalistas.

Os voos comerciais, brevemente suspensos de e para Teerã, foram retomados no início da manhã, segundo o veículo. Mesmo assim, a companhia aérea dos Emirados Flydubai cancelou os seus voos para o país nesta sexta-feira.

Israel prometeu reagir a disparos iranianos

Israel alertou que iria revidar depois que o Irã disparou centenas de mísseis e drones contra o território israelense no fim de semana passado. Este ataque inédito ocorreu na sequência de disparos ao consulado iraniano em Damasco (Síria), atribuído a Israel.

Tel Aviv indicou ter interceptado quase todos os cerca de 350 drones e mísseis lançados pelo Irã, e garantiu que o ataque iraniano não ficaria "impune".

De acordo com autoridades ??americanas citadas por várias emissoras televisão dos Estados Unidos, incluindo o canal ABC News, estas explosões foram uma retaliação de Israel aos ataques iranianos. Washington foi avisado na quinta-feira (18) sobre os disparos de Israel ao Irã, mas não aprovou a operação nem desempenhou qualquer papel em sua execução, disseram fontes citadas pelos canais americanos NBC e CNN.

O exército israelense indicou à AFP que não faria comentários "por enquanto" sobre o assunto. Os militares disseram que sirenes soaram no norte de Israel, palco de trocas de tiros nos últimos meses entre o exército israelense e o grupo armado Hezbollah, apoiado pelo Irã.

Agência iraniana nega ataques do exterior

Ao mesmo tempo, a agência de notícias iraniana Tasnim, citando "fontes bem informadas", salientou que não havia "nenhuma informação indicando um ataque vindo do exterior" depois que explosões foram ouvidas no país. "Ao contrário dos rumores e afirmações feitas pela mídia israelense", "não há relatos de um ataque vindo do exterior na cidade central de Isfahan ou em qualquer outra parte do país", frisou a agência em comunicado.

A Tasnim explicou que "unidades de defesa aérea foram ativadas em alguns locais como Isfahan e Tabriz", cidade no norte do país. "Mas estas medidas devem-se à elevada sensibilidade dos sistemas de defesa aérea devido à situação atual e à possibilidade de detectar certos pequenos drones", sublinharam as fontes na Tasnim.

Já a agência de notícias oficial do Irã, Irna, disse que "nenhum dano maior" foi relatado após as explosões.

Os disparos israelenses também tiveram como alvo uma posição militar no sul da Síria na sexta-feira, disse o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

"Os ataques israelenses visaram uma posição de radar do exército sírio entre as províncias de Soueida e Daraa", informou Rami Abdel Rahman, diretor desta ONG sediada no Reino Unido e que conta com uma vasta rede de fontes na Síria. Rayan Maarouf, ativista e diretor do veículo online Suwayda 24, também relatou estes ataques.

Com informações da AFP