Dólar sobe frente ao real com novas tensões no Oriente Médio

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar avançava frente ao real nesta sexta-feira, voltando a ganhar fôlego com novo susto geopolítico após notícias de ataque de Israel ao Irã, embora o pessimismo fosse limitado pela percepção de que não haverá escalada no conflito do Oriente Médio.

Às 9h06 (de Brasília), o dólar à vista subia 0,41%, a 5,2721 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento avançava 0,59%, a 5,2765 reais.

Na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a 5,2508 reais na venda, em leve alta de 0,12%.

O Banco Central fará neste pregão leilão de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de julho de 2024.

(Por Luana Maria Benedito)