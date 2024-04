Nagel, do BCE, vê "voo cauteloso" para juros após junho

WASHINGTON (Reuters) - As taxas de juros do Banco Central Europeu podem entrar em um "voo cauteloso" depois de um provável primeiro corte em junho, disse a autoridade do BCE Joachim Nagel nesta quinta-feira, ao enfatizar a necessidade de definir os juros reunião por reunião com base nos dados recebidos.

"O que acontecerá depois (de junho)? Eu o caracterizaria como um voo cauteloso", disse o presidente do banco central alemão a repórteres em uma coletiva de imprensa nas reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial.

(Reportagem de Francesco Canepa)