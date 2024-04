Leclerc admite superioridade de Sainz em início de temporada

ROMA, 18 ABR (ANSA) - O monegasco Charles Leclerc admitiu nesta quinta-feira (18) a superioridade de seu companheiro na Ferrari, Carlos Sainz, neste início de temporada, apesar de o espanhol ainda não ter contrato para o ano que vem.

"Carlos simplesmente está trabalhando melhor que eu. Cabe a mim trabalhar agora, sobretudo para melhorar na classificação, que era meu ponto forte", disse Leclerc em coletiva de imprensa às vésperas do Grande Prêmio da China de Fórmula 1.

"Carlos está pilotando em um nível muito alto, e acho que isso é bom para a equipe e também para mim", acrescentou o monegasco, destacando que não está "preocupado" com o desempenho do companheiro de escuderia.

"Mas, obviamente, devo demonstrar na pista", salientou.

Leclerc está em terceiro lugar no campeonato, com 59 pontos, contra 55 de Sainz, que perdeu o GP da Arábia Saudita por causa de uma apendicite.

Porém o espanhol já tem uma vitória na temporada e três pódios, contra dois do monegasco. Sem contrato para dar lugar a Lewis Hamilton na Ferrari, Sainz está em negociações com Mercedes e Audi (que assumirá a Kick Sauber) para o ano que vem, mas disse que "todas as opções estão abertas".

"Não houve muitos progressos nas últimas semanas" afirmou.

