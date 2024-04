Chefe das Forças Armadas do Quênia e outros 9 oficiais morrem em queda de helicóptero

O chefe das Forças Armadas do Quênia morreu juntamente com outros nove oficiais quando o helicóptero em que viajavam caiu no oeste do país, informou o presidente William Ruto.

"Hoje às 14h20 [08h20 no horário de Brasília], nossa nação sofreu um trágico acidente de avião na região de Sindar (...). Lamento profundamente anunciar a morte do general Francis Omondi Ogolla", declarou Ruto, anunciando que outros nove policiais morreram e dois sobreviveram ao acidente.

