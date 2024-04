Aston Villa vence Lille nos pênaltis e vai às semis da Conference League

O Aston Villa manteve viva sua luta para conquistar o primeiro troféu europeu em mais de 40 anos, depois de derrotar nesta quinta-feira (18) pelas quartas de final da Conference League o Lille por 4 a 3 nos pênaltis, após um gol no fim de Matty Cash que forçou a prorrogação.

O goleiro Emiliano 'Dibu' Martinez se destacou ao defender as cobranças de Nabil Bentaleb e Benjamin Andre nas penalidades e garantiu a classificação do Villa depois de ser vaiado ruidosamente por uma multidão de torcedores franceses irritados com suas comemorações. Ele já havia sido protagonista na vitória da Argentina na final da Copa do Mundo de 2022 sobre a França.

Houve um momento estranho durante a disputa de pênaltis nesta quinta-feira, quando ele recebeu um segundo cartão amarelo por fazer mais provocações, mas as regras determinam que todos os cartões sejam zerados antes do início das cobranças.

A equipe do técnico Unai Emery havia vencido na ida por 2 a 1 na semana passada, mas o Lille empatou o placar agregado quando Yusuf Yazici marcou aos 15 minutos deste jogo de volta, no norte da França.

O capitão do Lille, Andre, ampliou em um escanteio no segundo tempo (67). O 2 a 0 levaria o clube da Ligue 1 à sua primeira semifinal europeia, mas um acidente defensivo nos minutos finais custou caro.

O goleiro do Lille, Lucas Chevalier, tentou interceptar um cruzamento mas soltou a bola ao se chocar com seu companheiro de equipe Bentaleb. A bola sobrou para Cash, que marcou para o Villa deixando o placar agregado empatado em 3 a 3, faltando três minutos para o fim.

Chevalier se redimiu com defesas sensacionais na prorrogação. Uma delas em dois tempos, com um bomba de Leon Bailey seguida por uma cabeçada do volante brasileiro Douglas Luiz.

Mas foi Dibu Martinez quem brilhou nos pênaltis apesar de Chevalier defender a cobrança de Bailey.

Em outra partida, a Fiorentina, vice-campeã da temporada passada, garantiu seu retorno às semifinais da Conference League com uma vitória por 2 a 0 após a prorrogação sobre o Viktoria Plzen, que ficou com 10 jogadores.

O meio-campista brasileiro Cadu foi expulso no segundo tempo após cometer uma falta na entrada da área do Plzen e a Fiorentina fez valer a sua vantagem numérica no tempo extra.

Nico Gonzalez marcou o primeiro logo no início (92') e o capitão Cristiano Biraghi marcou o segundo na segunda etapa da prorrogação (108'). Os italianos avançaram com um placar agregado de 2 a 0.

Também nesta quinta-feira o belga Club Brugge venceu o grego PAOK fora de casa por 2 a 0 e também avançou às semifinais.

rbo/obo/aam

