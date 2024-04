Adolescente atira em colega dentro de escola em Alagoas por ciúmes de ex

Do UOL, em São Paulo

Um adolescente foi baleado na manhã de hoje em uma escola pública de Igaci, no interior de Alagoas.

O que aconteceu

O autor do disparo é um aluno de 16 anos. Ele decidiu atirar no colega porque ele estaria namorando sua ex, segundo a Polícia Civil.

Ele foi apreendido e está sendo ouvido na delegacia. O caso aconteceu na Escola Estadual Coité das Pinhas por volta das 7h30.

A vítima foi socorrida em estado grave.

O UOL tenta contato com a Polícia Militar e a Secretaria Estadual da Educação de Alagoas.

Matéria em atualização