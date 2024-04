Real Madrid vence Manchester City nos pênaltis e vai às semifinais da Champions

O Real Madrid se classificou para as semifinais da Liga dos Campeões ao eliminar o atual campeão Manchester City nos pênaltis (4-3) após um empate em 1 a 1 nos 120 minutos da partida das quartas de final, nesta quarta-feira (17), na Inglaterra.

O Real abriu o placar aos 12 minutos com um gol do atacante brasileiro Rodrygo e o meia belga Kevin de Bruyne empatou para o City no segundo tempo (76') levando o jogo para a prorrogação, onde o placar permaneceu inalterado.

Nas penalidades, Bernardo Silva e Mateo Kovacic desperdiçaram pelo City, enquanto Luka Modric errou a sua cobrança.

Com suas duas defesas nos pênaltis e várias outras ao longo do jogo, o goleiro ucraniano Andriy Lunin teve sua noite de herói levando o Real Madrid às semifinais pela quarta vez consecutiva.

Nessa fase, o time da capital espanhola vai enfrentar o Bayern de Munique, que eliminou o Arsenal também nesta quarta, com uma vitória por 1 a 0 (2-2 na ida).

"Todos nos davam como mortos, mas nunca deveriam nos dar como mortos. O Real Madrid nunca morre", comemorou o treinador italiano Carlo Ancelotti.

O Real Madrid conseguiu vencer esta nova batalha contra os 'Citizens', depois da eliminação no ano passado nas semifinais e da vitória na mesma fase na temporada 2021-2022, em que os 'merengues' acabaram erguendo a 'Orelhuda'.

Depois do empate em 3 a 3 na ida no Bernabéu, as duas equipes começaram o jogo de forma muito cautelosa, mas depois do gol espanhol, o City assumiu o controle da partida contra um Real Madrid que tentou surpreender com contra-ataques rápidos.

- Rodrygo abre o placar -

Os 'merengues' avisaram logo cedo de suas intenções de buscar a vitória com um chute de longa distância de Camavinga que foi interceptado por Ederson (11'), que no minuto seguinte defendeu um primeiro disparo de Rodrygo, embora o rebote tenha sido recuperado pelo próprio brasileiro para fazer 1 a 0 (12').

O gol obrigou o City a partir para cima em busca do empate, assustando o Real Madrid, que tinha muita dificuldades para sair de seu campo.

As chances continuaram para o time inglês com uma cabeçada de Erling Haaland que acertou o travessão (19'), um chute de Kevin de Bruyne que Lunin salvou (27') e outra cabeçada do atacante norueguês que foi defendida pelo goleiro do Real Madrid (28').

Lunin acabou dando um show de defesas para apoiar seus companheiros em seus piores momentos, quando sofriam contínuos ataques do time da casa.

Sob pressão dos jogadores do City, o Real Madrid só conseguia encontrar uma saída roubando a bola para lançar em velocidade jogadores como Vinicius, Rodrygo e Fede Valverde ou através de bolas longas em busca dos atacantes.

O City esteve perto do empate quando Nacho, pressionado por Haaland, se arriscou para afastar perto do gol (52').

O atacante norueguês, que pouco tocou na bola no jogo de ida no Santiago Bernabéu, foi mais ativo nesta quarta-feira, mas não conseguiu quebrar sua maldição pessoal diante da equipe merengue, contra a qual ainda não conseguiu marcar.

- De Bruyne empata, Lunin brilha -

O Manchester City avançou após o intervalo, condenando o Real Madrid a um exercício de resistência em seu campo diante da intensa pressão local.

O assédio dos 'Citizens' acabaria por ter a sua recompensa a 15 minutos do final, quando uma bola mal afastada por Antonio Rüdiger chegou a De Bruyne, que disparou à queima-roupa para fazer 1 a 1 (76').

O empate deu mais forças ao City que já havia ganho mais velocidade com a entrada de Jérémy Doku no lugar de Grealish (72') diante de um Real Madrid que começava a mostrar cansaço.

Os 'merengues', pouco habituados a se defender, conseguiram aguentar até levar o jogo para a prorrogação, onde o placar não se mexeu e levou à dramática decisão nos pênaltis em que o goleiro Andriy Lunin defendeu duas cobranças e garantiu a classificação fora de casa.

"Perder assim dói. Nem sempre se pode vencer, mais uma vez provamos nosso valor contra uma grande equipe. Não sei o que poderíamos ter feito mais", disse o técnico do Manchester City, Josep Guardiola após a eliminação.

A sua equipe não conseguirá, portanto, cumprir o objetivo de revalidar o título europeu, algo que só o Real Madrid conseguiu neste século ao emendar três títulos entre 2016 e 2018.

Nenhum clube inglês conseguiu ser campeão europeu por dois anos consecutivos desde que o Nottingham Forest foi bicampeão, em 1979 e 1980.

Agora o City terá que se concentrar no nível nacional, onde poderá conseguir a dobradinha já que está classificado para as semifinais da Copa da Inglaterra e é o atual líder da Premier League.

O Real Madrid não terá muito tempo para desfrutar desta vitória, já que no domingo recebe o Barcelona em 'El Clásico' do futebol espanhol, no qual os jogadores de Ancelotti podem deixar o título praticamente encaminhado em caso de vitória.

