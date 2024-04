Muro, farol e engorda de praias: o plano de mudança de Caraguatatuba

Caraguatatuba está investindo em uma transformação que começou pela limpeza do maior rio navegável do litoral norte de São Paulo, com 13 km de extensão. A ideia inicial é reduzir as enchentes causadas pelas cheias do Juqueriquerê, mas deve terminar com outros benefícios, como o alargamento das faixas de areia nas praias ao seu redor.

O que aconteceu:

A obra, iniciada em abril de 2022, fez a dragagem do rio, processo que consiste em remover sedimentos e resíduos decantados no fundo, que reduzem sua profundidade e prejudicam a navegabilidade.

A estimativa é que 30 mil metros cúbicos de sedimentos sejam retirados do leito com a ajuda de uma escavadeira — o que equivale a 1.700 caminhões basculantes, detalhou um comunicado emitido pela prefeitura da cidade no final do ano passado.

Mas essa areia retirada do canal não está sendo descartada e sim usada para "engordar" as praias ao redor do rio, atingidas pela erosão, de acordo com o Estadão. Esse é um dos projetos paralelos às mudanças no rio, que incluem também a construção de um farol para orientar os navegantes.

Construção de muros entre praias e rio

Para evitar que o rio volte a acumular areia, a prefeitura está construindo molhes — uma estrutura semelhante a um muro, feita por blocos de rochas compactadas, com a intenção de impedir a erosão das margens do rio e dissipar a força das ondas.

Eles farão a ligação do Rio Juqueriquerê com o mar na praia das Flexeiras.

A ideia é que as estruturas reduzam o impacto do vento e da maré, que provocam mais assoreamento do Juqueriquerê, ou seja, evitar que os resíduos voltem a elevar o nível do leito do rio.

A construção dos molhes Norte e Sul já está na reta final. O molhe Norte terá 1,2 km de comprimento, enquanto o molhe Sul terá 1,35 km. A ideia inicial, é que essa etapa da obra ficasse pronta em 27 meses, mas, segundo o prefeito Aguilar Junior (PL), ela deve ser entregue já esse mês. O orçamento da obra é de R$ 42,5 milhões.

A medida deve melhorar a navegação de embarcações e acesso às marinas, além de reduzir o risco de enchentes para uma população de cerca de 43 mil habitantes, já que o escoamento das águas do canal deve ser mais eficiente.

No quesito emprego, o entorno do rio Juqueriquerê tem 13 marinas que empregam pelo menos 120 colaboradores diretos e 100 indiretos, segundo a prefeitura. Cerca de 1.500 embarcações circulam pelo local, que conta ainda com um Entreposto de Pesca e um estaleiro.