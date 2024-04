PM manda 250 policiais para operação na Baixada Santista após soldado sumir

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo enviou 250 policiais para Baixada Santista. A medida foi adotada após o desaparecimento na região do soldado Luca Romano Angerami, 21, no domingo (14).

O que aconteceu

"O policiamento na região da Baixada Santista foi ampliado na segunda-feira (15)", afirma SSP. Segundo o órgão, os policiais foram enviados para reforçar o patrulhamento e auxiliar nas buscas.

Um suspeito preso disse à polícia que o PM foi morto no Guarujá e jogado em um rio São Vicente — o soldado ainda não foi localizado. Em boletim de ocorrência ao qual o UOL teve acesso, Edivaldo Aragão, 36, preso em flagrante por suspeita de envolvimento nos crimes de homicídio, sequestro, roubo e tráfico de drogas, admitiu participação no crime.

A nota da SSP não chama o reforço policial de "operação". Porém, o porta-voz da PM, coronel Emerson Massera, informou ao UOL que há uma nova operação sendo instalada que visa encontrar o soldado agredido e desaparecido. Segundo o suspeito preso, o soldado foi morto após os criminosos descobrirem que ele era PM. A arma e a carteira do soldado foram levadas.

Última operação policial na região deixou 56 mortos. A Operação Verão durou 58 dias e teve início após a morte do soldado da Rota Samuel Wesley Cosmo, 35, no dia 2 de fevereiro.

Suspeito preso disse que o soldado Luca "estava muito louco" e foi abordado por pessoas ligadas ao tráfico de drogas "porque tinha uma mulher gritando no carro". Em depoimento, o irmão de Luca disse que o PM esteve em contato com uma mulher em uma adega antes de desaparecer. Ela ainda não foi localizada pela polícia. A reportagem tenta localizar a defesa de Aragão.

O carro do PM, um Corolla de cor prata, foi encontrado domingo de manhã na rodovia Conego Domenico Rangoni, no Guarujá. O veículo estava aberto, com as chaves no porta-malas e sem o estepe. O celular dele está desligado, segundo a PM.