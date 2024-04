Barroso critica afastamento de Hardt e adia abertura de processo no CNJ

O ministro Luís Roberto Barroso criticou a decisão do corregedor nacional de Justiça, Luis Felipe Salomão que afastou do cargo a juíza Gabriela Hardt. Em sessão do CNJ, Barroso votou contra o afastamento da magistrada e pediu vista da análise que pode abrir um processo disciplinar contra ela.

O que aconteceu

O(Conselho Nacional de Justiça discute hoje se mantém o afastamento de Hardt e três desembargadores, e se abrirá processos disciplinares contra eles. Salomão, relator do caso, votou por manter os afastamentos e abrir um PAD (Processo Administrativo Disciplinar).

Barroso, porém, votou contra os afastamentos e pediu vistas da análise sobre a abertura do PAD. Essa análise foi suspensa e ainda não tem data para ser retomada, mas os membros do CNJ seguem votando sobre os afastamentos dos juízes nesta terça-feira (16).

Barroso afirmou que o afastamento dos juízes foi uma decisão "ilegitima, arbitrária e desnecessária". Segundo o ministro, Salomão não tinha justificativa para punir os magistrados em decisão monocrática, um dia antes de uma sessão colegiada do CNJ.

Hardt é investigada por supostas irregularidades na Lava Jato. O Conselho vai apurar se ela e o ex-senador Sergio Moro (União-PR) violaram leis da magistratura durante a operação Lava Jato. O caso de Moro, porém, foi retirado de pauta e será julgado em outra sessão, que ainda não tem data marcada.

Hardt condenou o presidente Lula (PT) em um dos processos da Lava Jato. Foi ela quem sentenciou o petsita a 12 e 11 meses de prisão no caso do sítio de Atibaia, em fevereiro de 2019. Em abril de 2021, porém, o STF anulou as condenações do petista ao considerar que Moro, responsável por parte do processo de Atibaia, foi parcial nas ações contra Lula.

Salomão afirma que Hardt direcionou R$ 2,5 bilhões obtidos com delatores "para interesses privados". Ele afirma que a juíza cometeu irregularidades ao homologar um acordo entre a Petrobras e a Lava Jato no Paraná, para que a força-tarefa administrasse um fundo bilionário.

Esse fundo chegou a ser criado, mas o acordo acabou suspenso dois meses depois. Para Salomão, Moro e Hardt contribuíram para a criação desse fundo ao definir a Petobras como única vítima dos crimes de corrupção investigados na Lava Jato. Essa decisão, segundo Salomão, foi tomada no Paraná sem consulta à União e à PGR.

Desembargadores também foram afastados

Além de Hardt, também foram afastados três membros do TRF-4. Salomão afastou os desembargadores Carlos Eduardo Thompson Lenz, Loraci Flores de Lima e Danilo Pereira Júnior. Os dois primeiros são titulares do tribunal regional, em Porto Alegre, e Pereira Júnior vinha na chefia da 13ª Vara, em Curitiba, até o afastamento ontem.

Os desembargadores foram afastados por suposto descumprimento a ordens do Supremo Tribunal Federal. Em maio do ano passado, quando estavam na 8ª Turma do TRF-4, os magistrados afastaram o juiz Eduardo Appio dos processos da Lava Jato. Appio foi considerado suspeito após ter feito uma ligação intimidatória para o filho do desembargador Marcelo Malucelli.

Para Salomão, os membros do TRF-4 demonstraram "desrespeito obstinado" às ordens do STF. Segundo o corregedor, a decisão que afastou Appio da Lava Jato impactou processos no Paraná que estavam suspensos por ordem do STF. Um dos impactos foi o restabelecimento de dois mandados de prisão que haviam sido suspensos por Appio.

Associações de juízes saíram em defesa de Hardt e dos desembargadores. A Apajufe (Associação Paranaense dos Juízes Federais) chegou a convocar uma paralisação em protesto contra a decisão de Salomão.

A PGR também se manifestou contra os afastamento dos magistrados. Na sessão do CNJ hoje, o subprocurador-geral da República José Adonis Callou Sá afirmou não ver "motivação suficiente" para afastar Hardt e os desembargadores.

O afastamento cautelar de qualquer magistrado reclama motivos de natureza extremamente grave, além de contemporaneidade aos fatos, ainda mais quando determinado de forma monocrática, situações que não se verificam no caso em debate

Nota da Ajufe sobre o afastamento de Hardt e dos desembargadores

Juíza trocou mensagens com Deltan sobre o acordo

O relatório de Salomão afirma que Hardt tratou fora dos autos sobre a criação do fundo da Lava Jato. Em depoimento ao CNJ, ela disse que tratou do assunto em janeiro de 2019, por mensagens de aplicativo, com o deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Novo-PR), que à época chefiava a força-tarefa da Lava Jato no MPF.

O dinheiro do fundo, segundo o acordo, sairia de uma multa acertada entre a Petrobras e os Estados Unidos. Para encerrar processos na Justiça norte-americana, a estatal aceitou pagar uma multa e direcionar 80% do valor para o Brasil. Segundo Salomão, a Lava Jato ao assumir esses recursos, porque o acordo nos EUA previa que o beneficiário seriam "autoridades brasileiras".

Hardt disse ao CNJ que a Lava Jato pediu pressa na homologação do acordo. Ela afirmou que foi procurada pela força-tarefa para que validasse o trato com a Petrobras "nos próximos dias". Segundo a juíza, os procuradores afirmaram que "ia ficar muito feio para o Brasil todo o dinheiro da indenização ir para os Estados Unidos".

Por aqueles dias, Dallagnol tratou com Hardt dos processos contra Lula. O UOL revelou que o ex-procurador mandou mensagens aos colegas, em 10 de janeiro de 2019, informando que havia encontrado a juíza e que ela se comprometeu a dar sentença no caso do sítio de Atibaia, o que de fato ocorreu menos de um mês depois.