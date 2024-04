Dólar estende ganhos após disparada da véspera com temores sobre Fed, geopolítica e fiscal

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar abriu em alta frente ao real nesta segunda-feira, estendendo os ganhos depois de na véspera já ter atingido um pico de encerramento em mais de um ano, com investidores ainda repercutindo temores sobre o Federal Reserve, as tensões no Oriente Médio e a saúde fiscal do Brasil.

Às 9h04 (de Brasília), o dólar à vista subia 0,54%, a 5,2115 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,45%, a 5,2180 reais.

Na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a 5,1835 reais na venda, em alta de 1,21%, maior valor de fechamento desde 27 de março de 2023.

O Banco Central fará neste pregão leilão de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de julho de 2024.

(Por Luana Maria Benedito)