Adolescente atropela grupo de pessoas após briga generalizada no Rio

Um adolescente atropelou um grupo de pessoas após uma briga generalizada durante a madrugada no Rio.

O que aconteceu

A briga aconteceu em frente a uma casa de festa e envolveu um grupo de jovens. Um vídeo que circula nas redes sociais, momentos antes do atropelamento, mostra os garotos batendo um no outro com chutes e murros.

Um deles, menor de idade, passa com o carro em alta velocidade atropelando os demais. As pessoas que estavam no meio da rua Boiacá, no bairro Bento Ribeiro, foram atingidas.

Marcos Iuri da Silva Costa, um dos atropelados, está em estado grave. Ele foi levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. A direção não informou ao UOL mais detalhes sobre seu quadro de saúde.

O adolescente foi levado para a delegacia com sua mãe para ser ouvido. O 30º DP segue com as investigações do caso.