Quatro pessoas morrem afogadas no litoral de SP; bombeiros buscam dois desaparecidos

Em um período de dez horas deste sábado, 13, quatro pessoas morreram afogadas no mar do litoral do Estado de São Paulo. O Corpo de Bombeiros ainda busca dois desaparecidos na manhã deste domingo, 14.

Desde janeiro deste ano, 51 pessoas morreram afogadas em praias do litoral de São Paulo. Conforme os bombeiros, com as mudanças climáticas as correntes marítimas estão mais fortes, aumentando o risco para banhistas.

Com o dia quente em pleno outono, estação de temperaturas mais amenas, milhares de banhistas lotaram as praias desde a manhã de sábado. Segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimos do Estado de São Paulo (GBMar), na maioria dos casos as vítimas foram apanhadas por correntes de retorno, correntezas que se formam no refluxo das ondas em direção ao mar. Essas correntes estão mais fortes e trazem maior risco para os banhistas, segundo a corporação.

Cronologia das ocorrências

8h40 - Na praia central de Mongaguá, um homem de 57 anos foi socorrido após ser arrastado por uma correnteza. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Agenor de Campos, mas não resistiu. A vítima era moradora de Várzea Paulista, região de Jundiaí.

9h45 - Os bombeiros foram acionados para socorrer um homem de 38 anos que se afogava na Praia do Suarão, em Itanhaém. Ele estava na companhia de um filho de 14 anos e de um sobrinho de 13, quando os três foram arrastados por uma corrente de retorno. Os dois adolescentes foram resgatados com vida, ficaram em observação em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e tiveram alta. O homem, morador de Embu das Artes, não resistiu.

11h00 - Um jovem de 22 anos desapareceu no mar após se afogar na praia do bairro Balneário Maracanã, em Praia Grande. O Grupo de Bombeiros Marítimos foi acionado para realizar as buscas.

12h30 - Os bombeiros foram chamados para atender um caso de afogamento na Praia das Pitangueiras, em Guarujá. Retirada da água com parada cardiorrespiratória, a vítima foi submetida a manobras de reanimação, mas não resistiu. O óbito foi confirmado pela equipe médica do Hospital Santo Amaro, para onde a mulher de 40 anos foi levada.

13h00 - Os guarda-vidas retiraram da água um adolescente de 14 anos que havia caído em uma corrente de retorno no bairro Tupi, em Praia Grande. Ele contou que tinha entrado no mar com um amigo de 13 anos, que não conseguiu sair da água. As buscas foram iniciadas.

18h40 - Um homem de aproximadamente 40 anos desapareceu no mar quando se banhava na Praia de Maranduba, em Ubatuba. Outros banhistas acionaram os guarda-vidas. O corpo foi encontrado na chamada zona de varrido, local onde as ondas atingem a faixa de areia. Como não havia parentes com ele, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

Desde janeiro deste ano, 51 pessoas morreram por afogamento em praias do litoral paulista, segundo dados do GBMar. Esse total não inclui o jovem de 22 anos e o adolescente de 13 que desapareceram no mar e estão sendo procurados.

De acordo com os bombeiros, várias ocorrências foram atendidas em áreas sinalizadas com placas vermelhas, indicando que o local é perigoso para os banhistas. Pontos da praia onde são frequentes as ondas de retorno também foram sinalizadas com placas.

Bombeiros pedem cuidado

Entre as principais recomendações para evitar afogamentos e sair das ondas de retorno estão:

Não entre no mar em praias sem sinalização

Se não souber nadar ou tiver ingerido bebidas alcoólicas não entre na água

Fique com a água do mar abaixo da linha da cintura

Se cair em corrente de retorno, nade para o lado mais próximo da areia

Se não conseguir nadar peça socorro e economize energia boiando até a chegada da ajuda