Corpos à deriva encontrados em barco no Pará serão resgatados hoje, diz PF

Do UOL, em São Paulo

Os corpos encontrados por pescadores em um barco à deriva na costa do Pará devem ser resgatados ao longo deste domingo (14).

O que aconteceu

Segundo a Polícia Federal, equipes estão em ação para resgatar o barco e os corpos hoje.

Ainda não se sabe quantos corpos estão no barco, nem a nacionalidade ou identificação das pessoas.

Os corpos estariam em estado de decomposição.

O barco foi encontrado por pescadores na manhã de ontem (13) na região da Baía do Maiaú, nas proximidades da Ilha de Canelas, em Bragança, cidade do nordeste do estado.

MPF investiga. Em comunicado divulgado ontem, o MPF disse que determinou a abertura de investigações na área criminal e cível para apurar o caso.