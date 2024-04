Netanyahu afirma que Israel está preparado para um "ataque direto" do Irã

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu assegurou neste sábado (13), antes do anúncio de seu exército sobre o ataque iraniano, que Israel estava "preparado" para enfrentar um "ataque direto do Irã", que ameaçava com retaliações pelo recente bombardeio de seu consulado em Damasco.

"Estamos preparados para qualquer cenário, tanto em defesa quanto em ataque", afirmou Netanyahu em um discurso televisionado, acrescentando que Israel conta com o apoio dos Estados Unidos e "de muitos outros países".

