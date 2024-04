Coachella: com Shakira e Ludmilla, primeiro fim de semana do festival é marcado por artistas latinos

O primeiro fim de semana do festival Coachella é marcado por artistas latinos. Apesar da esperada performance de Lana Del Rey na abertura do evento musical, na sexta-feira (12), show surpresa da colombiana Shakira foi um dos principais destaques, antes da participação da brasileira Ludmilla, que se apresenta neste domingo (14) primeira vez no festival do deserto da Califórnia.

Lana Del Rey chegou ao festival com uma escolta de moto para ser a atração principal da noite de abertura do gigantesco evento artístico, que tradicionalmente dá início ao circuito de festivais de verão no hemisfério norte. A cantora voltava a se apresentar no Coachella uma década depois de seu primeiro show no festival.

A performance foi marcada pela participação especial de Billie Eilish. Eles interpretaram juntas "Video Games", canção que revelou Lana Del Rey para o mundo em 2012.

Mas foi o show conjunto de Shakira com o produtor e compositor argentino Bizarrap que chamou mais a atenção na primeira noite do Coachella. A colombiana, que aproveitou a ocasião para anunciar uma turnê mundial, ofereceu uma performance poderosa que incluiu o sucesso compartilhado do dueto em que Shakira buscava vingança contra seu ex, o jogador de futebol espanhol Gerard Piqué.

Brasil em Coachella

No domingo (14), a cantora carioca Ludmilla se apresentará pela primeira vez no festival. Na tarde deste sábado (13), a brasileira convidou seus fãs a acompanharem a performance, que será transmitida pelo canal oficial do festival no Youtube a partir das 18h50 pelo horário de Brasília.

Ludmilla também divulgou nas redes sociais um texto celebrando a participação neste que é um dos principais eventos musicais do mundo. "Eu sou o 'não' que movimenta a sociedade, que muitas pessoas não engolem e que através dele o 'sim' possa ser um novo horizonte para outras Ludmillas que existem pelo Brasil e pela América Latina (...) A Preta venceu! E você, que sabe as dores de ser como eu, também venceu comigo!", escreveu a cantora.

(Com informações da AFP)