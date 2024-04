Biden retornará a Washington em meio a ameaças do Irã contra Israel

PRAIA DE REHOBOTH (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, retornará a Washington na tarde deste sábado para consultar sua equipe de segurança nacional, um dia depois de dizer que espera um ataque iraniano contra Israel “mais cedo ou mais tarde”.

Biden encerrou mais cedo sua viagem de fim de semana a Delaware, disse a Casa Branca neste sábado, para discutir os acontecimentos no Oriente Médio. Teerã prometeu retaliar o ataque de Israel ao complexo da embaixada do Irã na semana passada, em Damasco, que matou um comandante sênior da Força Quds no exterior do Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana e seis outros oficiais.

Na sexta-feira, Biden alertou o Irã contra retaliações, mesmo prevendo que o ataque poderia ser iminente. "Estamos dedicados à defesa de Israel. Apoiaremos Israel. Ajudaremos a defender Israel e o Irã não terá sucesso", disse.

(Reportagem de Steve Holland)