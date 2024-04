Sete bebês morrem de infecção bacteriana em hospital de Trinidad

HOUSTON (Reuters) - Sete bebês morreram em quatro dias devido a uma infecção bacteriana no Hospital Geral de Port of Spain, em Trinidad, informaram as autoridades de saúde da ilha.

O Hospital Geral de Port of Spain é o principal centro de saúde da capital da ilha.

O surto ocorreu na unidade de terapia intensiva neonatal do hospital, segundo comunicado da Autoridade Regional de Saúde do Noroeste do país (NWRHA), responsável pela gestão do hospital.

As crianças morreram de sepse neonatal tardia, uma condição conhecida por seu início rápido e consequências potencialmente devastadoras, disse a NWRHA.

Todas as vítimas eram bebês nascidos com menos de 32 semanas e necessitavam de cuidados intensivos, disseram as autoridades de saúde de Trinidad.

As investigações laboratoriais revelaram que havia três organismos na enfermaria, Serratia marcesens, ESBL Klebsiella pneumoniae e Klebsiella aerogenes, disse a NWRHA.

“Apesar da administração de altas doses de antibióticos e do fornecimento de suporte cardiorrespiratório avançado e intensivo, a infecção ceifou a vida de alguns desses bebês prematuros”, afirmou a NWRHA em comunicado na noite de quinta-feira.

O local foi pulverizado e o surto foi contido sem novas mortes desde 7 de abril, segundo a NWRHA.

(Reportagem de Curtis Williams em Houston)