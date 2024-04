Lucro do Wells Fargo encolhe mais de 7% por queda na receita de juros

Por Noor Zainab Hussain e Manya Saini e Saeed Azhar

(Reuters) - O lucro do Wells Fargo caiu 7% no primeiro trimestre, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira, uma vez que se tornou mais caro pagar aos clientes pelos depósitos e a demanda dos tomadores de empréstimos diminuiu.

Ainda assim, o lucro ajustado de 1,26 dólar por ação ficou acima das estimativas de analistas de 1,11 dólar, de acordo com dados do LSEG, ajudado por um crescimento de quase 5% na receita de sua unidade bancária.

A receita líquida de juros (NII) do banco - a diferença entre o que ele ganha com os empréstimos e o que paga pelos depósitos - caiu 8%, chegando a 12,23 bilhões de dólares.

A NII foi prejudicada por taxas de juros mais altas sobre os custos de financiamento, incluindo o impacto da mudança dos clientes para produtos de depósito de maior rendimento, bem como saldos de empréstimos mais baixos, disse o banco.

Os empréstimos médios caíram 20,6 bilhões de dólares, ou 2%, em relação ao ano anterior, impulsionados por quedas na maioria das categorias de empréstimos.

O banco reiterou na sexta-feira que seu NII poderia cair de 7% a 9% este ano.

A mudança na perspectiva da taxa de juros dos Estados Unidos é um fator importante que impulsionará os lucros futuros dos bancos. Os preços ao consumidor dos EUA aumentaram mais do que o esperado em março, levando os mercados financeiros a prever que o Federal Reserve adiará o corte dos juros até setembro.

As taxas mais altas aumentaram os lucros dos credores, uma vez que eles obtiveram mais dinheiro com os pagamentos de juros, mas esse benefício diminuiu no primeiro trimestre de 2024.