Começou com US$ 300: o amigo de Musk que construiu império de investimentos

Antonio Gracias é amigo e confidente de longa data de Elon Musk, o segundo homem mais rico do mundo. Dono de uma fortuna de US$ 1,1 bilhão (R$ 5,5 bilhões), ele começou investindo US$ 300 (cerca de R$ 1.510) em ações da Apple.

Quem é Antonio Gracias

Filho de pai indiano e mãe espanhola, Antonio Gracias nasceu em Detroit, Michigan (EUA). Aos 53 anos, ele aparece na posição 2.545 da 38ª lista anual de bilionários da Forbes. Segundo a revista, o empresário tem um patrimônio avaliado em US$ 1,1 bilhão (R$ 5,5 bilhões).

Quando Gracias estava no ensino médio, sua mãe lhe deu US$ 300 (R$ 1.510). Então, ele decidiu fazer seu primeiro investimento e gastou tudo em ações da Apple. Segundo a Forbes, ele mantém as ações até hoje.

Enquanto cursava direito na Universidade de Chicago, em 1995, ele abriu uma empresa de investimentos chamada MG Capital. Para isso, usou US$ 400 mil que conseguiu com empréstimo bancário e ajuda da família e amigos, além de sua própria reserva. Antes disso, ele também se formou em finanças e economia internacionais pela Universidade de Georgetown e trabalhou no grupo financeiro Goldman Sachs.

A MG Capital começou como uma empresa de aquisição. A companhia de Gracias comprava outras pequenas empresas que estavam em dificuldades, com o objetivo de as recuperar e vendê-las com lucro.

Amizade com Elon Musk

O acaso acabou levando o investidor a conhecer Elon Musk. A MG Capital investiu na Confinity, startup de software e pagamentos em que David Sacks, um colega de faculdade de direito de Gracias, trabalhava. Mais tarde, a Confinity se fundiu com a empresa de pagamentos de Musk, X.com —que logo foi renomeada como PayPal.

Anos depois, o PayPal abriu capital e foi adquirido pelo eBay por US$ 1,5 bilhão. Como resultado, o investimento da MG Capital acabou rendendo de três a quatro vezes o valor investido por Gracias, ainda de acordo com a Forbes. Porém, essa história levou a algo muito mais lucrativo para o empresário: uma amizade com Musk.

Com o tempo, a MG Capital se transformou na Valor Equity Partners. Agora, o negócio de Gracias é uma empresa de investimentos.

Desde então, Gracias investiu milhões de dólares na Tesla, de Musk. Além de ser um dos primeiros investidores da empresa, ele também foi diretor da Tesla de 2007 a 2021. À Forbes, Gracias reconheceu que acumulou uma "riqueza geracional" investindo em várias empresas de Musk —incluindo Tesla, SpaceX, SolarCity, Neuralink e The Boring Company.

No entanto, a amizade dos dois vai além do ambiente de trabalho. O confidente de longa data de Musk já contou à Forbes que os dois passavam férias juntos esquiando com suas famílias.