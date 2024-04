Maquiagem com efeito glow: conheça 6 produtos para deixar a pele luminosa

Você sabe o que é a maquiagem com efeito glow? Esse tipo de make deixa um acabamento luminoso e dá uma aparência de pele viçosa. Ela é diferente da maquiagem com efeito matte, que, por sua vez, é mais opaca e menos brilhosa.

Existem vários produtos que prometem a estética luminosa, como base líquida e primer (que serve para preparar a pele antes de maquiar). Além do mais, é possível usar um protetor solar com cor, que em alguns casos, dá um acabamento de maquiagem na pele. Confira algumas sugestões de itens disponíveis para venda na Amazon, parceira do UOL.

Fixa a maquiagem e ajuda a uniformizar o tom da pele.

Tem uma textura que adere à pele, ilumina a aparência opaca e promove brilho.

Fórmula com vitamina E e extrato de girassol.

Além de fixar a maquiagem, também hidrata e protege a pele.

Apresenta uma textura leve e promove um efeito luminoso.

Minimiza pequenas imperfeições.

Contém ácido hialurônico.

Diminui imperfeições e cria uma base luminosa para a maquiagem.

Deixa um toque luminoso na pele.

É livre de crueldade animal, vegano e hipoalergênico.

Acabamento luminoso e aveludado.

Com extrato de trevo vermelho, controla a oleosidade.

Também contém ácido hialurônico.

Promete um acabamento natural.

Mais um produto com ácido hialurônico.

Promove hidratação intensa.

Deixa um brilho saudável na pele.

Sem parabenos

Promete alta cobertura

Com ácido hialurônico e colágeno

Hidratante com efeito glow

Para quem gosta do acabamento luminoso, também há a opção de hidratantes faciais que prometem esse efeito. Um exemplo é o Strobe Dewy Tint, da MAC Cosmetics. O produto foi testado pela maquiadora, pesquisadora e apresentadora de TV Vanessa Rozan, no último episódio do Lab da Beleza, exibido nas redes sociais de Universa, nesta terça-feira (2).

Depois de aplicar o hidratante, ela elogia o resultado luminoso, mas avisa que pode não ser o ideal para peles oleosas. "Ele não é fluido, não. Tem uma textura que você consegue sentir o produto, mas ele espalha fácil. Ele parece um protetor solar com cor", avalia. No entanto, o hidratante da MAC, segundo o rótulo, não tem proteção contra os raios solares.

A dica da especialista é que, se você gostar de um efeito menos brilhante, pode usar um pó translúcido depois para equilibrar e obter uma luminosidade mais natural.

