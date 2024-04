Kremlin diz que Rússia e Otan estão agora em 'confronto direto'

Rússia e Otan estão agora em "confronto direto", disse o Kremlin quando a aliança liderada pelos Estados Unidos comemora seu 75º aniversário nesta quinta-feira.

As sucessivas ondas de expansão da Otan para o leste são uma fixação do presidente Vladimir Putin, que entrou em guerra na Ucrânia há dois anos com o objetivo declarado de impedir que a aliança se aproximasse das fronteiras da Rússia. Em vez disso, a guerra galvanizou a Otan, que se expandiu novamente com as entradas de Finlândia e Suécia.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos repórteres: "Na verdade, as relações agora passaram para o nível de confronto direto".

A Otan "já estava envolvida no conflito em torno da Ucrânia (e) continua a avançar em direção às nossas fronteiras e a expandir sua infraestrutura militar em direção às nossas fronteiras", afirmou ele.

Putin tem dito repetidamente que a Rússia foi enganada pelo Ocidente após a Guerra Fria, já que a aliança de Moscou com o Pacto de Varsóvia foi dissolvida, mas a Otan avançou para o leste, incorporando antigos membros do pacto e três Estados bálticos que faziam parte da União Soviética.

O Ocidente rejeita essa versão, dizendo que a Otan é uma aliança defensiva e que a adesão a ela foi uma escolha democrática de países que se livraram de décadas de regime comunista.

A Otan afirma que está ajudando a Ucrânia a lutar por sua sobrevivência diante da agressão russa e forneceu a Kiev armas avançadas, treinamento e inteligência.

A Rússia diz que isso torna a Otan de fato uma parte do conflito. Putin disse em fevereiro que um conflito direto entre a Rússia e a Otan significaria que o planeta estaria a um passo da Terceira Guerra Mundial.