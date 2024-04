Governo brasileiro manifesta solidariedade por terremoto em Taiwan

O governo brasileiro manifestou solidariedade pelas perdas humanas e materiais registradas após os terremotos que atingiram, nesta quarta-feira (3), Taiwan - também chamada de Taipé Chinês.

O tremor foi o maior registrado na ilha chinesa nos últimos 25 anos, com de magnitude 7,4 na escala Richter, conforme medição do Serviço Geológico dos Estados Unidos. O sismo deixou dez mortos e centenas de feridos, de acordo com autoridades locais.

Em nota à imprensa, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou que, até o momento, não foram identificadas vítimas brasileiras.

O escritório comercial do Brasil em Taipé está de plantão para atender brasileiros em emergência na localidade. O contato pode ser feito por WhatsApp no número (+ 886 933 239 061. O plantão consular geral do Itamaraty também pode ser contatado por telefone: +55 (61) 98260-0610.