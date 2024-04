Carro-forte derruba enxame e abelhas perseguem vigilantes no Maranhão

Do UOL, em São Paulo

Agentes de uma empresa de segurança de valores foram atacados por abelhas após um acidente de trânsito em São Luís.

O que aconteceu

Motorista perdeu controle em curva e veículo bateu em poste. O caso foi registrado no quilômetro 18 da BR-135 na tarde de ontem, informou a Polícia Rodoviária Federal. A pista estava molhada no momento do acidente.

Enxame foi atingido pela colisão. As abelhas se espalharam e voaram na direção dos quatro seguranças, que deixaram o veículo tombado.

Motoristas gravaram desespero dos seguranças. Nas imagens, é possível ver os profissionais correndo para tentar fugir das abelhas. Uma das vigilantes pede ajuda a motoristas enquanto tira o colete a prova de balas.

Ninguém ficou ferido, informou a PRF. O veículo foi destombado ainda na tarde de ontem.