Colunistas do UOL são finalistas em prêmio de jornalismo do Judiciário

As colunistas do UOL Carolina Brígido e Carla Araújo estão entre os finalistas do Prêmio Nacional de Jornalismo do Judiciário.

Brígido disputa na categoria de jornalismo escrito com a reportagem "Militares ajudaram golpistas a fugir do Planalto em 8/1, diz policial à PF". O depoimento, obtido com exclusividade pela coluna, serviu de respaldo para o ministro Alexandre de Moraes decidir que o STF (Supremo Tribunal Federal) seria o foro para julgar crimes de militares nos atos antidemocráticos.

Os outros concorrentes são "Vamos tomar o poder: Estadão identifica 88 golpistas do 8 de Janeiro", de Daniel Weterman da Silva; "Tensão na terra indígena que originou a disputa do marco temporal", de Isadora Faust Peron; "As memórias de 1988 - Os 35 Anos da Constituição", de Mauren de Souza Xavier dos Santos; e "Brasília em transe - como as instituições frearam a aventura golpista do 8 de janeiro", de Thiago Bronzatto.

Também disputa com "40% dos partidos descumpriram cota de recursos para candidaturas femininas". Nessa categoria, há ainda "Mulheres na política: número de filiadas é expressivo, mas não se traduz em candidatas", de Caroline Vieira Bueno de Oliveira; "Além das urnas", de Felipe da Silva Nunes; "Defesa da democracia e combate à desinformação nas Eleições 2024: o papel do Tribunal Superior Eleitoral", de Germano de Oliveira Ribeiro; e "Na contramão da Câmara, TSE aperta punição à fraude de cotas de gênero e condena 82% dos casos", de Mariana Soares Muniz.

Já Carla Araújo concorre em vídeo com entrevista com o presidente do STM (Superior Tribunal Militar), Francisco Joseli Parente Camelo (veja a íntegra aqui).

Os outros finalistas são "Ministro-Presidente do Superior Tribunal Militar fala sobre a conjuntura atual", de Andréia Sadi; "A Justiça militar e a defesa do processo democrático", de Nathalia Tisott Fruet; "Ministro-Presidente do Superior Tribunal Militar fala sobre a conjuntura atual", de Daniel Rittner; e "215 anos da Justiça Militar no Brasil", de Fernando Goldwasser David.

Os vencedores serão conhecidos em cerimônia no dia 24 de abril, no STJ (Superior Tribunal de Justiça). Os primeiros colocados levam um troféu.

Os cinco eixos receberam 261 trabalhos, nas quatro categorias disponíveis: jornalismo escrito, jornalismo de áudio, jornalismo de vídeo e fotojornalismo. As comissões julgadoras constituídas pelos tribunais foram compostas por ministros, juristas especializados e profissionais da imprensa.

Veja a relação completa aqui.