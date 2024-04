Sobe para 16 o número de mortos no bombardeio ao consulado iraniano na Síria

O número de mortos no bombardeio de segunda-feira (1º) contra o consulado iraniano na Síria, atribuído a Israel, subiu para 16, incluindo dois civis, indicou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) nesta quarta-feira (3).

Os falecidos são "oito iranianos, cinco sírios e um libanês, todos combatentes, mas também dois civis - uma mulher e seu filho", disse à AFP Rami Abdel Rahman, diretor do OSDH, com sede no Reino Unido.

O balanço anterior desta ONG, que conta com uma ampla rede de fontes na Síria, era de 13 mortos.

Um funcionário sírio da Defesa Civil indicou na terça-feira que encontrou o corpo de uma mulher na casa dos cinquenta anos.

Na terça-feira, o Hezbollah libanês, aliado do Irã, disse que Israel matou um de seus combatentes. Uma fonte próxima ao movimento indicou que ele morreu na capital síria, Damasco.

Na segunda-feira, bombardeios israelenses destruíram a seção consular da embaixada iraniana em Damasco, segundo autoridades sírias e iranianas. Sete membros da Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica, morreram no ataque.

Irã e Síria atribuíram a culpa do ataque a Israel, que se limitou a dizer que "não comenta informações da imprensa estrangeira".

O Exército israelense intensificou as suas operações na região desde o início da guerra em Gaza contra o Hamas, desencadeada por uma incursão sangrenta do movimento islamista palestino no sul de Israel, em 7 de outubro.

O Irã, que apoia o Hamas embora negue qualquer envolvimento no ataque de 7 de outubro, mobilizou os seus aliados regionais - no Líbano, Iraque e Iêmen - para atacar alvos de Israel e dos Estados Unidos, seu principal aliado.

aya/lg/jos/cn/meb/mb/aa/dd

© Agence France-Presse