O que é o nosso lado sombra e por que devemos entrar em contato com ele?

O que é o nosso lado sombra e por que é importante entrar em contato com ele? Antes de mais nada, é importante dizer que há mais de um significado para o conceito de sombra na personalidade e todas as pessoas o tem, o que as difere é a maneira com que lidam com ele.

Ter ou não ter um lado sombra não é uma escolha. Ele faz parte de todos nós, se desenvolve a partir das experiências acumuladas ao longo da vida e pode tomar contornos bastante negativos, caso optemos por ignorá-lo. Gisele Gomes, psicanalista e professora de teoria psicanalítica freudiana na RNA Clínica e Escola de Psicanálise, em São Paulo (SP)

Onde surgiu?

A ideia tem origem na psicologia analítica desenvolvida pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung (1875-1961). A sombra é tudo o que foi negado, reprimido ou ainda permanece desconhecido pelo indivíduo e está reprimido em seu inconsciente, o que também torna sua definição ligada aos estudos do psicanalista austríaco Sigmund Freud (1856-1939).

De um modo mais simples, podemos definir a sombra como aquele lado da personalidade que acolhe instintos que insistimos em controlar, como a raiva, o ódio e a inveja, entre outros.

"Todos nós temos em nosso inconsciente o bem e o mal, mas conhecemos a essa face sombria quando começamos a tornar consciente aspectos que consideramos 'ruins' ou 'errados', seja por questões educacionais, culturais ou sociais. A sombra é um 'eu escondido' cujas manifestações são rejeitadas por nós a todo o tempo", afirma a psicanalista Andréa Ladislau, do Rio de Janeiro (RJ).

Mesmo reprimido, ele se manifesta

Segundo Marcelo Lábaki Agostinho, psicólogo clínico do Instituto de Psicologia da USP, a sombra é algo escondido na vida inconsciente e que, por ser assustador, fica à parte da personalidade.

"O crucial não é identificar quando esse lado sombra se desenvolve, mas, sim, o que fica desintegrado da nossa personalidade e por quê. O que não é elaborado pode surgir como um comportamento estranho, um sintoma, que não pode ser compreendido somente pelas formas racionais de conhecimento, pois envolve os aspectos inconscientes de nós mesmos", afirma.

Assim, o que rejeitamos em nós mesmos pode vir à tona em algum momento —pensamentos, emoções e impulsos que podem ser dolorosos, vergonhosos ou tóxicos demais para aceitar.

Ressentimento, ciúme, mágoa ou inveja, só para citar alguns exemplos, de repente explodem na forma de atitudes nocivas, conflitos, agressões verbais e até violência física. É fundamental combater o sentimento de culpa por perceber nosso lado sombrio, uma vez que ele também faz parte de nosso ser.

"A questão é controlar e equilibrar para não fugir do que, culturalmente ou socialmente, é considerado 'normal' e ético para nossa vivência, sem trazer prejuízos para os outros e para nós mesmos", fala Ladislau. Se deixarmos a sombra nos dominar e determinar nossos atos, podemos ceder espaço para manifestações neuróticas ou psicóticas, alimentando uma essência maléfica.

Por que lidar com isso?

O trabalho com a sombra traz benefícios já que suas dores e seus gatilhos podem servir como guias para ajudar a entender o que é importante para você, aproximando-o do seu verdadeiro propósito.

O efeito sombra pode ser sutil ou brutal —tudo depende de como as pessoas lidam com esse lado não consciente e imprevisível.

"Para exemplificar, todos os dias as pessoas vivenciam algo que lhes traz algum tipo de 'incômodo', não é mesmo? Ou seja, convivemos com alguém que não nos agrada em nosso trabalho; assistimos com revolta fatos violentos como um assalto, um homicídio ou um feminicídio. Todas essas vivências trazem à tona, mesmo que brandamente, algo do nosso lado sombra, como o desejo de vingança contra um desafeto ou a vontade de exercer a justiça com as próprias mãos. Essas reações, drásticas ou meramente negativas, se originam nas sombras do nosso ser", observa Gomes.

Se você se interessou pelo tema, dois livros lançados recentemente podem ajudá-lo, já que propõem atividades para lidar com nosso lado sombra: "Diário da Sombra" (Keila Shaheen, Editora Fontanar) —best-seller mundial e sensação no TikTok— e "Como Acolher seu Lado Sombra" (Keely Bramblett, Editora Sextante). Ambos são interativos e têm espaço para escrita, reflexão e leitura, são como diários em que você deve expressar as suas emoções através dos exercícios propostos.

Trabalhar com a sombra implica explorar nossos aspectos inconscientes em um ambiente seguro e controlado. Isso pode incluir escrever um diário, meditar, fazer terapia ou ter o acompanhamento de um/a guia ou professor/a espiritual. Trecho de "Diário da Sombra"

Embora seu primeiro impulso seja ficar constrangido ou com vergonha das coisas que vai descobrir sobre esses aspectos nebulosos de si mesmo, elas se tornarão as maiores ferramentas para seu crescimento. Basta abordá-las com a mentalidade certa. Com o tempo, você chegará a sentir gratidão pelas lições dolorosas, as feridas causadas e as energias desconfortáveis armazenadas na mente inconsciente. Trecho de "Como Acolher seu Lado Sombra"

