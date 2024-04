Líder do Hamas diz que grupo mantém condições para cessar-fogo, incluindo retirada de Israel

DUBAI (Reuters) - O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, disse nesta quarta-feira que o movimento estava mantendo suas condições para um cessar-fogo, incluindo a retirada militar israelense.

"Estamos comprometidos com as nossas exigências: cessar-fogo permanente, retirada abrangente e completa do inimigo da Faixa de Gaza, retorno de todas as pessoas deslocadas para suas casas, permissão de toda ajuda necessária para o nosso povo em Gaza, reconstrução da Faixa, levantamento do bloqueio e realização de um acordo honroso de troca de prisioneiros", disse Haniyeh em um discurso televisionado marcando o Dia de Al-Quds (Jerusalém).

A troca a que ele se referiu seria a libertação de prisioneiros palestinos das prisões israelenses em troca de reféns israelenses mantidos por militantes em Gaza desde 7 de outubro.

(Reportagem de Jana Choukeir e Nidal al Mughrabi)