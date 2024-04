Bunker embaixo de fogão escondia centenas de quilos de cocaína em casa de Jundiaí

Pouco mais de duas toneladas de cocaína foram apreendidas pela Polícia Civil do Estado de São Paulo em dois endereços de alto padrão em Jundiaí, no interior paulista, em uma operação realizada na noite desta terça-feira, 2. Uma pessoa foi presa. Parte da droga estava em um bunker no subsolo de uma das casas; a entrada se dava por um buraco no piso abaixo do fogão.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), o bunker servia para armazenar o entorpecente. No outro ponto da ação policial, funcionava uma espécie de laboratório para preparar e refinar a droga.

"É um golpe contra o crime organizado e o tráfico de drogas. Os policiais identificaram uma estrutura bem elaborada para produção e refino da droga e armazenagem também", disse Artur Dian, delegado-geral da Polícia Civil, por meio de comunicado.

O Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) estava investigando a suspeita de transporte de drogas da cidade do interior para outras regiões. "Os policiais receberam a informação de que um veículo faria o 'serviço' e passaram a monitorar a ação", acrescentou Dian, sem dar detalhes sobre as localidades para onde seriam distribuídas as drogas.

Conforme a investigação, os policiais identificaram um furgão em uma casa de alto padrão, no Jardim Florestal. "Quando o veículo deixava a casa, foi abordado pelos investigadores. O motorista, de 56 anos, que era procurado do Justiça por tráfico de drogas, foi preso", disse a SSP.

No interior do imóvel, havia um ponto que funcionava como um laboratório para preparar e refinar a droga. Neste ponto, foram encontrados diversos materiais, como barris contendo cocaína a granel, balanças e galões com material líquido, totalizando mais de 800 quilos do entorpecente.

Em outro cômodo da residência de alto padrão estava instalada uma espécie de estufa com luminária para secagem de material, onde os policiais ainda encontraram 128 tijolos de cocaína. "Na casa havia ainda medicamentos usados para diluir a droga, máquinas de contar dinheiro, com maços amarrados totalizando mais de R$ 11,7 mil", afirmou a SSP.

Durante as buscas, os policiais receberam informações de um segundo endereço na zona rural de Jundiaí que funcionava como depósito. Lá, encontraram um bunker escondido atrás de um fogão na cozinha.

"O bunker escondia 950 tijolos de cocaína, que totalizaram quase uma tonelada da droga. O local era muito bem estruturado, com escada para dar acesso ao depósito subterrâneo", disse Ronaldo Sayeg, delegado do Denarc.

A polícia investiga a procedência, ou seja, o local de origem da droga e a participação de outros indivíduos na produção da droga. O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) do Denarc.