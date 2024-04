Tudo para fazer churrasco: saiba quais facas e acessórios valem a pena ter

Quem está acostumado a pilotar a churrasqueira sabe que, além de uma carne de qualidade e um fogaréu adequado, objetos e utensílios são itens básicos - e essenciais - para preparar aquele churrasco caprichado. Nessa lista, estão inclusos acessórios como facas, tábuas e pegadores, entre outros.

Para te ajudar nessa escolha, o chef Elzio Callefi, da Tramontina, detalha a função de cada objeto —acredite, existem funções que muito churrasqueiro de primeira viagem nem imagina.

Facas

Imagem: Divulgação / Tramontina

Para carne grande: evita que você fique "serrando" a carne, não comprometendo a qualidade das fibras e, visualmente, do corte.

Para desossar: ideal para separar a carne dos ossos e tirar a gordura.

Para carne menor: para cortar a carne assada com mais firmeza e precisão.

Trinchante fio liso: para fazer cortes precisos em carnes vermelhas e aves assadas que não possuem camada externa resistente. Ex: roast beef, peru, pato, frango e embutidos como salame, copa, mortadela, presunto cozido.

Trinchante: com fio serrilhado, lâmina longa, levemente curvada na ponta, é ideal para trinchar carnes e aves assadas. Ex.: costela, panceta, leitão à pururuca.

Chaira

Imagem: Getty Images

Com o uso, a faca pode perder seu poder de corte —seja pelo desgaste ou com qualquer impacto que deforme a lâmina. Para isso, a chaira é uma das opções para alinhar novamente o fio da faca.

Ela pode ser do tipo estriada ou lisa. A primeira oferece maior eficiência, alinhando o fio com mais facilidade. Porém, para obter um acabamento mais suave e sem a presença de rebarbas, o indicado é usar a segunda opção.

Dependendo do grau de necessidade e exigência do churrasqueiro, as chairas podem ser usadas de forma sequencial: primeiro o fio é alinhado com a chaira estriada e depois, para um fio sem rebarbas e melhor acabamento, é utilizada a chaira do tipo lisa.

O recomendado é utilizar a chaira sempre que houver dificuldade no corte. Importante manter o ângulo sempre a 15º, trabalhando da base até a ponta da faca repetidas vezes.

Pedra de afiação

Imagem: Getty Images

Recomendada para situações em que o fio está sem capacidade de corte. A movimentação da faca na pedra sempre deve se iniciar próximo ao cabo e seguir em direção à ponta.

O processo pode ser iniciado na pedra de grão 400, pois esta tem maior poder de remoção em comparação às demais. Para melhorar o acabamento, passe novamente na pedra de granulação 1000, repetindo na de 5000, ou até obter o grau de qualidade desejado.

Afiador

Imagem: Divulgação / Tramontina

A indicação é posicionar o fio da faca sobre o plano do afiador, mantendo um ângulo de 20º. O movimento deve ser para frente e para trás em sentido diagonal ao do afiador.

Tábua

Imagem: Divulgação

A dica aqui é sempre optar pelas tábuas de plástico ou madeira, já que as de vidro, por serem mais rígidas, fazem com que a faca perca seu corte com mais facilidade.

Outro detalhe importante: não use a mesma tábua para cortar carnes cruas e assadas —há o risco de contaminação antes do consumo.

Ao servir, prefira tábuas em madeira, que valorizam os cortes de carne e deixam o churrasco visualmente mais apresentável. A tábua de madeira também facilita o corte da carne sem danificar o fio da faca.

Pegadores

Imagem: Divulgação

Para manusear a carne na churrasqueira e até mesmo o carvão abaixo dela, use pegadores para cada um desses itens —dessa forma, evita-se contaminar o alimento e, claro, acidentes.

*Conteúdo publicado originalmente em 23/04/2023.

