Papa Francisco diz que está 'tudo pronto' para sua sepultura

O papa Francisco revelou que já está "tudo pronto" para sua futura sepultura e que ordenou uma simplificação dos rituais fúnebres de pontífices, cujos corpos não serão mais expostos fora dos caixões.

As declarações foram dadas ao jornalista espanhol Javier Martínez-Brocal no livro-entrevista "El sucesor" ("O sucessor", ainda sem edição em português), no qual o líder da Igreja Católica, de 87 anos de idade, confirmou que será sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore, principal templo mariano de Roma.

"Tem uma sala na qual conservavam os candelabros, é este o lugar. Já me confirmaram que está tudo pronto", disse Francisco, que costumava frequentar a basílica para rezar antes mesmo de se tornar papa.

O pontífice também revelou que, após sua morte, ele será exposto no caixão, e não em um catafalco, espécie de plataforma onde a Igreja Católica costuma colocar os corpos de papas durante seus ritos fúnebres.

Segundo Jorge Bergoglio, o funeral de Bento XVI, no início de 2023, foi o "último celebrado dessa forma, com o corpo do papa fora do caixão, em um catafalco". "Falei com o mestre de cerimônias e eliminamos isso e muitas outras coisas. O ritual atual estava muito sobrecarregado", afirmou.