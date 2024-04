Palmeiras estreia na Libertadores-2024 contra o San Lorenzo em Buenos Aires

O Palmeiras, um dos grandes candidatos ao título, terá uma estreia difícil no Grupo F da Copa Libertadores nesta quarta-feira (3), quando enfrenta o San Lorenzo de Almagro, em Buenos Aires.

A estreia do Verdão no torneio continental acontece em meio à disputa da final do Campeonato Paulista, em que luta pelo tricampeonato.

O Palmeiras perdeu para o Santos por 1 a 0 no jogo de ida na Vila Belmiro (a primeira derrota após 20 jogos de invencibilidade), e fará a partida de volta no próximo domingo no Allianz Parque, em São Paulo.

Por isso, o técnico Abel Ferreira poderá não escalar o talentoso jovem Endrick, que foi substituído contra o Santos devido a uma lesão na coxa, além de outros titulares que seriam poupados para a revanche da final do Paulistão.

"Nossa equipe, muitas vezes, chega aos jogos com 70% de energia. Se não acredita no que eu digo, ouça as reclamações do [Pep] Guardiola sobre o calendário. Desculpa, são fatos", reclamou o treinador sobre o calendário apertado de jogos que o Verdão tem pela frente.

O Palmeiras, atual campeão brasileiro, conquistou a Libertadores três vezes em sua história (1999, 2020 e 2021) e quer ser o primeiro time brasileiro a alcançar o tetra.

- San Lorenzo busca recuperação -

O San Lorenzo, que conquistou a 'Liberta' uma única vez, em 2014, é atualmente o vice-líder da classificação geral de 2023 na Argentina.

O Grupo F é completado com outro time complicado, o equatoriano Independiente del Valle e com o atual campeão uruguaio, o Liverpool, que chega desfigurado após perder dez jogadores do elenco que no ano passado conquistou o campeonato uruguaio pela primeira vez em sua história.

Comandado pelo técnico Rubén Insúa, o San Lorenzo fez uma ótima temporada em 2023, mas neste ano seu desempenho não é o mesmo e não tem mais chances de chegar às quartas de final da Copa da Liga Argentina.

A derrota por 2 a 1 no sábado, no clássico contra o Boca Juniors, em duelo em que 'El Ciclón' começou vencendo, mas não conseguiu manter a vantagem, pode ter afetado a equipe antes de sua estreia na Libertadores contra um dos grandes candidatos ao título.

"Demos tudo em campo, mas não foi suficiente. Agora temos que pensar no jogo contra o Palmeiras, que é muito importante. É o início da Copa Libertadores e estamos jogando em casa. As primeiras rodadas são desgastantes e temos que nos fortalecer em casa", afirmou Insúa.

Uma das dúvidas do 'Ciclón' é o atacante paraguaio Adam Bareiro, que se machucou contra o Boca mas a comissão técnica confia que ele vai se recuperar a tempo.

A partida no estádio Nuevo Gasómetro, na capital argentina, terá início às 21h30 locais (21h30 de Brasília), com arbitragem do venezuelano Jesús Valenzuela, enquanto o seu compatriota Juan Soto estará no comando do VAR.

Prováveis escalações:

San Lorenzo: Facundo Altamirano - Gonzalo Luján, Jhojan Romaña, Gastón Campi ou Nicolás Hernández e Malcom Braida - Agustín Giay, Iván Leguizamón, Elián Irala - Nahuel Barrios - Cristian Ferreira e Adam Bareiro ou Diego Herazo. Técnico: Rubén Insúa.

Palmeiras: Weverton - Gustavo Gómez, Luan e Murilo - Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos e Joaquín Piquerez - Raphael Veiga - Breno Lopes e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

str/sa/ma/aam/cb

© Agence France-Presse