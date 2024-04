Forbes: Giovanni Ferrero segue sendo mais rico da Itália

NOVA YORK, 2 ABR (ANSA) - O empresário italiano Giovanni Ferrero, do Grupo Ferrero, foi confirmado novamente como o homem mais rico da Itália em 2024.

A posição consta na lista de bilionários da revista Forbes, que estima sua fortuna em 43,8 bilhões de euros. Na lista geral, ele ocupa o 26º lugar.

O segundo mais rico da Itália é Andrea Pignataro, fundador do ION Group, com 27,5 bilhões (65º na lista geral); seguido pelo designer de moda Giorgio Armani, com 11,3 bilhões (177º lugar).

Segundo os cálculos da Forbes, o mundo tem agora 2.871 bilionários, 141 a mais do que em 2023, e eles valem US$ 14,2 trilhões, US$ 2 trilhões a mais do que no ano passado.

O mais rico do mundo é Bernard Arnault, da LVMH, com US$ 233 bilhões. Elon Musk (Tesla, X, SpaceX) está em segundo lugar, com US$ 195 bilhões; enquanto Jeff Bezos (Amazon) ocupa o terceiro lugar com US$ 194 bilhões. Em quarto lugar está Mark Zuckerberg (Meta), com US$ 177 bilhões.

Entre os jovens, a herdeira brasileira da empresa de máquinas e equipamentos elétricos WEG, Livia Voigt, de 19 anos, é a bilionária mais jovem do mundo. Ela é sobrinha do fundador da companhia, e não tem papel na empresa.

Nesta edição, ela "destronou" o italiano Clemente Del Vecchio, o mais novo dos seis filhos de Leonardo, fundador da Luxottica. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.