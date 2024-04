Carrões fatiados: desmanche é desmascarado com Camaro e até Corvette

Uma operação policial na Califórnia, nos Estados Unidos, encontrou um desmanche no qual estavam 12 veículos roubados - simplesmente dez modelos do Chevrolet Camaro e dois do Corvette.

De acordo com a Patrulha Rodoviária da Califórnia, o roubo estima em cerca de US$ 600 mil (aproximadamente R$ 3 milhões na cotação atual) em prejuízo acumulado para as vítimas.

Os carros, que estavam em processo de desmontagem quando foram descobertos, foram encontrados entre uma "grande quantidade" de peças de veículos roubadas e também um motor originado de um furto.

Em um post compartilhado no Facebook, a polícia exibiu fotos dos modelos - que são atuais. Há duas fotos de Corvettes de sétima geração e também um Camaro de sexta geração com para-choque e luzes traseiras removidas.

Cinco pessoas foram detidas acusadas de envolvimento com o desmanche e roubo dos automóveis.

