Apple Watch 8 e SE em promoção: confira qual vale a pena comprar agora

Se você deseja comprar um smartwatch para monitorar exercícios físicos e gerar dados de saúde, temos uma boa notícia. Os modelos Apple Watch 8 e Apple Watch SE estão com descontos nesta Semana do Consumidor, evento de promoções que termina nesta sexta-feira (15).

O Apple Watch 8, o mais avançado por medir a oxigenação do sangue e monitorar o ciclo menstrual, custa a partir de R$ 2.906,10, em sua versão vermelha de 45 mm com pulseira esportiva. Já o irmão Apple Watch SE sai por a partir de R$ 2.339,10 à vista. Os valores são do site da Amazon, parceira do Guia de Compras UOL.

O que o Apple Watch 8 tem de bom?

Existem duas versões comercializadas: uma com GPS (mais barata) e outra com possibilidade de uso de um chip de internet (custa um pouco mais; e vem com a identificação GPS + Celular), para não depender do smartphone. Entre seus destaques estão:

'Médico' e personal trainer de pulso. As estrelas do Watch Series 8 são as funções de controle de saúde e de acompanhamento de atividades físicas, segundo o review feito pelo UOL perto do lançamento do produto. O relógio foi lançado em 2022, mas ainda é um dispositivo avançado.

No primeiro quesito, destaca-se a facilidade com a qual o relógio faz medições de pulsação, oxigenação de sangue e até eletrocardiograma. Ele também pode lembrar o usuário de que está na hora de tomar um remédio ou dar alertas caso algum dos parâmetros medidos exijam atenção.

Apple Watch 8 monitora atividades físicas como basquete Imagem: Rodrigo Lara/Tilt

As funções esportivas também merecem destaque, tanto pela variedade disponível de cara: 20 modalidades predefinidas, como Caminhada (ao ar livre ou interna), Corrida, Bicicleta (interna ou externa), Dança, Yoga, Nado (em piscina ou águas abertas) e Trilha.

Facilidade de uso. O processo de configuração do relógio foi bem rápido no iPhone, durou pouco mais de dez minutos. O pareamento (quando dispositivos se conectam com outros) com o celular depende apenas de você colocar os dois aparelhos próximos. A partir daí, a configuração se dá de forma praticamente automática, bastando que você escolha as opções desejadas.

Um dos modelos de visualização de hora do Apple Watch 8 Imagem: Rodrigo Lara/Tilt

A interface do Watch Series 8 é bem intuitiva. Os aplicativos (como de relógio, monitor de batimentos cardíacos e outro de atividades físicas) ficam distribuídos em pequenas bolinhas na tela, sensível ao toque. Quem já usou um iPhone vai notar que o relógio segue um padrão Apple de design.

É possível personalizar mostradores de hora, elencar funções favoritas e dar outros toques pessoais. A navegação por menus se dá tanto pela tela quanto pela coroa rotativa (tradicional em relógios tradicionais).

Sensores de temperatura. Inaugurou essa tecnologia na linha de relógios da Apple. A partir de seus sensores (feito ao se usar o relógio durante o sono), é possível monitorar dados para auxiliar no melhor controle do ciclo menstrual. Nesse processo, algoritmos conseguem estimar com mais precisão o período fértil (que pode ajudar no planejamento familiar) e quando será a próxima menstruação (se o ciclo for mais regular).

Detecção de acidentes. É capaz de detectar se o seu usuário sofreu um acidente de carro e automaticamente chamar um serviço de emergência, graças a melhorias realizadas no giroscópio e no acelerômetro.

Gamificação do exercício. O que é interessante é que a função esportiva aliada ao resumo de atividades diárias do relógio meio que "gamificam" o hábito de se exercitar, seja por meio de gráficos bonitinhos ou mensagens de incentivo que pipocam em forma de notificações na tela do relógio e do seu smartphone. Acaba sendo um bom incentivo para quem quer sair do sedentarismo.

O que o Apple Watch SE tem de bom?

Custa menos. O Apple Watch SE 2ª geração foi lançado também em 2022 com a proposta de ser um relógio inteligente mais acessível da Apple. Para isso, o dispositivo abre mão de alguns recursos em comparação com o Apple Watch Series 8. Ele não tem:

Tela "sempre ativa".

Classificação IP6X de resistência à poeira.

Não faz medição de oxigênio no sangue, eletrocardiograma ou monitoramento da temperatura do corpo (usado para detalhar o ciclo menstrual).

Processador mais avançado.

Dados de saúde. O funcionamento é bem parecido com o do irmão mais caro. Ele coleta e registra os batimentos cardíacos e ajuda a monitorar os estágios do sono, além de detectar quedas e acidentes.

Monitora atividades físicas variadas. Exemplos: caminhadas e corrida, bicicleta, musculação, natação, futebol, basquete, trila.

Pontos de alerta do Watch 8 e Watch SE

Só funcionam com iPhone. Não há qualquer possibilidade de conexão, mesmo limitada, com aparelhos Android. Ou seja: se você não tem um celular da marca e gostaria de usar o relógio... não gaste seu dinheiro.

Bateria do Apple Watch Series 8 dura em média um dia completo Imagem: Rodrigo Lara/Tilt

Bateria dura pouco. Se você deixar os relógios com todas as funções ativadas, ambos duram em média um dia completo. Há o modo econômico de bateria, mas ele acaba limitando funções dos aparelhos.

Para quem é o Apple Watch Series 8?

Quem tem versões antigas do Apple Watch e quer um upgrade .

e quer um . Pessoas que desejam ter mais dados de acompanhamento do ciclo menstrual.

Quem ficará com o relógio por bons anos e se interessa pela possibilidade de o dispositivo detectar acidentes.

Para quem é o Apple Watch SE?

Quem nunca usou um relógio inteligente ou quem deseja pagar menos para ter um smartwatch da Apple.

*Com análise e testes de Rodrigo Lara, publicados em outubro e novembro de 2022.

