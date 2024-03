Ex-procurador em SP, Sarrubbo é nomeado secretário no Ministério da Justiça

Imagem: Governo do Estado de São Paulo / Divulgação

Do UOL, em São Paulo

O ex-procurador-geral de Justiça de São Paulo Mario Sarrubbo foi nomeado para cargo no Ministério da Justiça.

O que aconteceu

Sarrubbo vai ser Secretário Nacional de Segurança Pública. A nomeação foi oficializada hoje em publicação no Diário Oficial da União. A portaria é assinada pelo ministro Rui Costa, da Casa Civil.

Lewandowski havia sondado Sarrubbo para assumir o cargo em janeiro. O convite foi feito durante uma reunião entre os dois em São Paulo. Na ocasião, o UOL antecipou que o ex-procurador aceitou o convite do ministro da Justiça.

Quem é Sarrubbo

Membro do Ministério Público de São Paulo desde 1989, Sarrubbo foi procurador-geral de Justiça. Ele estava na chefia do MP paulista desde 2020, quando foi indicado por João Doria, então governador de São Paulo. Em 2022, foi reconduzido por Rodrigo Garcia para um novo mandato de dois anos, que se encerraria em abril.

Antes do convite para integrar o Ministério da Justiça, Sarrubbo era cotado para o STJ (Superior Tribunal de Justiça). Ele ocuparia a vaga aberta com a aposentadoria da ministra Laurita Vaz.

Ex-procurador é o rosto do principal desafio de Lewandowski na pasta. O ex-ministro do Supremo foi contra a recriação do Ministério da Segurança Pública, uma das áreas em que o governo Lula é criticado por pouco avanço.