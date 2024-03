Vice-presidente dos EUA diz que ela e Biden estão "alinhados" em política sobre Israel

Por Jeff Mason

WASHINGTON (Reuters) - A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, disse nesta segunda-feira que ela e o presidente Joe Biden estão em sincronia em relação à política sobre Israel, após seus comentários contundentes pedindo um cessar-fogo e declarando uma “catástrofe humanitária” em Gaza provocarem dúvidas sobre as suas posições.

Durante uma viagem ao Alabama no domingo, Kamala pediu que o Hamas concordasse com um cessar-fogo de seis semanas e disse que Israel precisa fazer mais para permitir que auxílio humanitário entre livremente em Gaza, onde as condições, segundo ela, são “desumanas”.

Biden tem sido um firme aliado de Israel e não vacilou em seu apoio desde o ataque de 7 de outubro do Hamas, apoiado pelo Irã, que matou cerca de 1.200 pessoas e provocou uma ofensiva de Israel em Gaza que, segundo autoridades palestinas, deixou mais de 30.000 mortos.

Biden está pressionando por um cessar-fogo de seis semanas para levar auxílio à Gaza e retirar reféns do enclave.

“O presidente e eu estamos alinhados e consistentes desde o começo”, disse Kamala, ao ser questionada por um repórter da Reuters se há alguma distância entre ela e Biden sobre o assunto.

“Israel tem o direito de se defender. Civis palestinos demais, civis inocentes, foram mortos. Precisamos fazer com que mais ajuda chegue lá. Precisamos retirar os reféns. E essa continua sendo nossa posição”, afirmou.