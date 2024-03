UE diz manter conversas 'boas' com ITA e Lufthansa

BRUXELAS, 4 MAR (ANSA) - O poder Executivo da União Europeia afirmou nesta segunda-feira (4) que as conversas sobre a compra da companhia aérea italiana ITA Airways pela alemã Lufthansa prosseguem de forma "bastante boa".

A operação está sob análise da Comissão Europeia, que tem até 6 de junho para apresentar uma decisão final.

"Estamos aqui para garantir que ainda exista concorrência no mercado onde as empresas se unem. Da forma como eu vejo, temos discussões abertas e bastante boas com as empresas em questão", disse a vice-presidente do Executivo e comissária de Competição da UE, Margrethe Vestager.

"É um caso de fusão complicado, mas é um caso de fusão como outros já vistos", acrescentou, ao ser questionada por jornalistas se possíveis condições mais rígidas por parte de Bruxelas poderiam fazer a Lufthansa desistir do negócio.

Em maio de 2023, o governo da premiê da Itália, Giorgia Meloni, aceitou uma proposta para vender 41% da ITA para a companhia aérea alemã por 325 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão), mas o negócio depende do aval da União Europeia.

Já em janeiro passado, o Executivo da UE alertou que "a operação poderia reduzir a concorrência" em diversas rotas de curto e longo alcance e disse que os compromissos apresentados pela Lufthansa para evitar problemas de competição eram "insuficientes". (ANSA).

