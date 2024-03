Obras emergenciais: Maioria dos líderes da Câmara dos Vereadores silencia

Após reportagem do UOL mostrar que 223 contratos de obras emergenciais em São Paulo apresentam indícios de conluio entre empresas, lideranças da Câmara de Vereadores da capital e candidatos à Prefeitura repercutiram a investigação.

O que aconteceu

Apenas dois líderes da Câmara dos Vereadores reagiram à reportagem do UOL. Publicada hoje, a investigação aponta que ao menos 223 dos 307 contratos para obras emergenciais sem licitação realizadas na gestão de Ricardo Nunes (MDB) trazem indícios de combinação de preços entre empresas concorrentes.

"O prefeito escancara sua corrupção na cara da cidade". Em nota, a líder do PSOL na Câmara, Elaine do Quilombo Periférico, disse que Nunes "nomeou aliados políticos" e apontou um caso que virou objeto de representação no TCM (Tribunal de Contas do Município) sobre a obra de uma ponte na Vila dos Remédios, zona oeste da capital.

O uso da justificativa de obras emergenciais (na Prefeitura) para não efetivar contratações por licitações é evidente e eu destaco o caso da ponte da Vila dos Remédios, que foi objeto de representação ao TCM, pelo meu mandato. Tinha laudo há dois anos indicando os perigos e necessidade da obra, sendo que ao fim, o prefeito passou como obra emergencial. Ora, se o nome é 'emergencial', o prefeito escancara sua corrupção na cara da cidade ao realizar quase 90% de obras emergenciais do total de obras empreendidas em seu mandato.

Elaine do Quilombo Periférico (PSOL), vereadora

O vereador Rodrigo Goulart, do PSD, disse que as obras, em princípio, respeitam critérios técnicos. Líder do bloco Podemos-PSD, Goulart avaliou a relação entre o interesse público e o viés eleitoral.

O papel do Vereador é de fiscalizar também e até o momento o que soube é que, conforme esclarecimentos já divulgados pela gestão, os processos de contratação de obras emergenciais respeitam critérios técnicos e jurídicos. Espero que a abordagem seja feita de forma que demonstre o interesse público e não o uso eleitoral, como antecipação da campanha.

Rodrigo Goulart (PSD), vereador

Outros 12 líderes na Câmara ainda não se manifestaram sobre a investigação ou não vão falar. Procurados pelo UOL, Cris Monteiro (Novo) comentou que está com a "agenda cheia". O gabinete de Roberto Tripoli (PV) avisou que o vereador está de licença médica.

O líder do governo na Câmara, Fabio Riva (PSDB), também não quis repercutir o caso. Seu companheiro de partido, Gilson Barreto (PSDB), disse à reportagem que não vai comentar sobre as investigações.

Quem foi procurado e ainda não se manifestou:

Eliseu Gabriel (PSB)

Senival Moura (PT)

Sansão Pereira (Republicanos)

Sidney Cruz (Solidariedade)

Dr. Milton Ferreira (Podemos)

Fabio Riva (PSDB), líder do governo

Milton Leite (União), presidente da Câmara

Cris Monteiro (Novo)

Roberto Tripoli (PV)

Isac Félix (PL)

Bombeiro Major Palumbo (PP)

Quem não vai se manifestar:

Gilson Barreto (PSDB)