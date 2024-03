Trump lidera votação do Partido Republicano em Michigan

Por Nathan Layne

GRAND RAPIDS, Estados Unidos (Reuters) - Donald Trump estava dominando os primeiros resultados dos caucuses republicanos de Michigan neste sábado, uma disputa pela indicação presidencial em meio a uma turbulência interna no Partido Republicano.

Com 10 dos 13 distritos informando os resultados, Trump derrotava Nikki Haley, sua última rival remanescente para a indicação republicana, obtendo cerca de 97% de apoio, de acordo com uma contagem informada pelo Partido Republicano do Estado.

Michigan será um campo de batalha fundamental nas eleições gerais de novembro, uma provável revanche entre Trump e o presidente dos EUA, o democrata Joe Biden.

Cerca de 2.000 membros do partido se registraram para participar do caucus presidencial na cidade de Grand Rapids, no oeste de Michigan, onde escolherão delegados para Trump ou para a ex-embaixadora da ONU, Haley, para a convenção nacional de nomeação do partido em julho.

Os republicanos também realizarão caucuses no Missouri e em Idaho neste sábado, entre as últimas disputas para que Haley altere o curso da corrida antes da Super Terça, em 5 de março, o maior dia das primárias, quando 15 Estados e um território votarão.

Com vitórias em Iowa, New Hampshire, Nevada, Ilhas Virgens Americanas e Carolina do Sul, Trump é, de longe, o líder da disputa, com Haley se mantendo graças ao apoio de doadores interessados em uma alternativa ao ex-presidente que enfrenta uma série de acusações na Justiça norte-americana.

Para este ciclo eleitoral, os republicanos de Michigan criaram um sistema de nomeação híbrido, dividido entre uma primária e um caucus.

Trump venceu as primárias de forma convincente na terça-feira, garantindo 12 dos 16 delegados em disputa. Ele pode conquistar todos os 39 delegados restantes de Michigan que estão em jogo neste sábado, já que isso caberá aos cerca de 2.000 delegados de distrito que formam a base ativista do partido que se inclina fortemente para Trump.

"A expectativa é de que Trump varra os delegados da convenção", disse Matt Grossman, cientista político da Michigan State University. "Os ativistas do partido têm sido a favor de Trump, mas os eleitores também têm sido a favor dele."