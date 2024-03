Russos fazem fila para por flores em túmulo de Navalny e o saúdam como símbolo de esperança

MOSCOU (Reuters) - Russos fizeram fila neste sábado para colocar flores no túmulo do falecido político da oposição Alexei Navalny, com os enlutados saudando-o como um símbolo de esperança e perseverança um dia depois dele ter sido sepultado em Moscou.

A mãe de Navalny, Lyudmila, estava entre os enlutados, visitando o túmulo de seu filho pelo segundo dia, acompanhada pela mãe da viúva de Alexei, Yulia. Ambas as mulheres, vestidas de preto, permaneceram em silêncio junto ao túmulo, antes de partirem.

Navalny, que foi o crítico mais feroz do presidente russo, Vladimir Putin, na Rússia, morreu aos 47 anos numa colónia penal russa no Ártico, em 16 de fevereiro.

Milhares de pessoas participaram de uma cerimônia de despedida de Navalny na sexta-feira, com algumas gritando o seu nome e dizendo que não perdoariam as autoridades russas pela sua morte.

No sábado, o túmulo em um cemitério de Moscou, não muito longe de onde ele morou, estava coberto de flores deixadas por milhares de pessoas.

“Foi ele quem me abriu os olhos para a situação política na Rússia”, disse uma pessoa que pediu para não ter seu nome publicado sobre Navalny, que ganhou destaque com blogs expondo o que ele chamava de vasta corrupção na elite russa.

"Acompanhei de perto todas as suas investigações. Mostrei-as aos meus amigos que não se interessavam muito (por política). Tentei mostrá-las aos meus pais, mas foi mais difícil. Adoro a verdade, adoro a honestidade e fico muito feliz quando a verdade vence."

O Kremlin rejeitou as acusações de corrupção de Navalny e as suas acusações de que Putin tinha uma vasta riqueza pessoal. O movimento de Navalny foi banido e a maioria de seus principais aliados fugiu da Rússia e agora vive em outros países da Europa.

Outro fã de Nalvany visitou o túmulo “para homenagear a memória do homem que se tornou um símbolo de perseverança para mim. E depois do que aconteceu, há um sentimento de profunda tristeza”.

“Mas por mais horrível que possa parecer, é reconfortante ver quantas pessoas vieram aqui, e isso me faz sentir uma espécie de comunhão”, disse ele.

"Ele era um símbolo. Ele era um símbolo enorme. Apesar de tudo, você pode pensar o que quiser sobre ele, mas ele realmente se tornou um símbolo de algo livre e brilhante, de algum tipo de esperança."

A polícia assistiu, mas não interferiu, enquanto o público presente no cemitério depositou flores no túmulo de Navalny neste sábado.

Um grupo de direitos humanos, OVD-Info, informou que 91 pessoas foram detidas na sexta-feira em 12 vilas e cidades, incluindo Moscou. Não foram imediatamente informadas quaisquer novas detenções neste sábado.

Navalny foi preso por uma série de acusações, incluindo fraude, desacato ao tribunal e extremismo. Ele negou todas essas acusações, dizendo que foram forjadas pelas autoridades para silenciar as suas críticas a Putin.