Matemática ajuda brasileiro a descobrir possível novo planeta

Nem com espaçonave, nem com telescópio. Foi com a matemática que Patryk Sofia Lykawka, um pesquisador brasileiro que há mais de 20 anos vive no Japão, foi até os confins do Sistema Solar e descobriu um corpo celeste com grandes possibilidades de ser um novo planeta orbitando ao redor do Sol. Foto: Patryk Sofia Lykawka/Arquivo Pessoal" title="Patryk Sofia Lykawka/Arquivo Pessoal" class="flex-fill img-cover">