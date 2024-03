S&P Global eleva rating de Portugal de BBB+ para A-, com perspectiva positiva

A S&P Global elevou o rating de Portugal, de BBB+ a A-, com perspectiva positiva. A agência considera, em comunicado, que a "forte desalavancagem" do país impulsiona uma melhora "significativa e continuada" na posição financeira externa portuguesa, além de aliviar riscos de liquidez externa.

Na avaliação da S&P, a eleição geral de março deve resultar em um próximo governo que continuará a exercer disciplina fiscal. A elevação do rating reflete também a visão de um maior declínio na relação dívida/PIB do governo do país, acrescenta. Essa relação já está em níveis inferiores ao pré-pandemia, diante das políticas fiscais prudentes e do crescimento econômico, e a tendência deve continuar, "embora mais lentamente", acredita a agência.

Ela projeta que o crescimento do PIB de Portugal desacelerará, de 2,3% em 2023 a 1,4% neste ano.